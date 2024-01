(Québec) Un remaniement de personnel est en cours dans les cabinets du gouvernement de François Legault après une année tumultueuse qui a entraîné sa chute dans l’opinion publique. On assiste toutefois davantage à un jeu de chaises musicales qu’à un coup de balai.

Conseiller spécial et rédacteur de discours de François Legault, Stéphane Gobeil devient le nouveau directeur de la planification stratégique au cabinet du premier ministre. C’est un poste névralgique entre autres pour la définition et la réalisation des priorités gouvernementales.

Stéphane Gobeil, ancien rédacteur de discours de Gilles Duceppe et Pauline Marois passé à la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2016, fait déjà partie de la garde rapprochée de François Legault. Il continuera de travailler aux côtés du directeur et de la directrice adjointe du cabinet du premier ministre, Martin Koskinen et Claude Laflamme. Au poste de directeur de la planification stratégique, il interviendra désormais plus directement dans les dossiers prioritaires des ministres.

Une ex-journaliste de La Presse passe au ministère de la Famille

Stéphane Gobeil remplace à cette fonction Pascale Breton, ancienne journaliste à La Presse et ex-directrice des communications de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Après avoir été conseillère politique au cours du premier mandat caquiste, Pascale Breton était devenue directrice de la planification stratégique après la réélection du gouvernement Legault à l’automne 2022. Elle succédait alors à Pascal Mailhot, qui a occupé ce poste important durant tout le premier mandat caquiste ; il est aujourd’hui vice-président de la firme de relations publiques TACT.

Pascale Breton se retrouve maintenant directrice de cabinet de la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

Le titulaire de ce poste jusqu’ici, Alex Perreault, s’en va diriger le cabinet de la ministre de l’Immigration Christine Fréchette. Il remplace Pierre-Yves Boivin, devenu vice-président de VIA TGF, filiale de VIA Rail chargée de piloter le projet de train à grande fréquence du gouvernement fédéral.

Au centre d’une controverse avec son projet de loi sur le logement, la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a une nouvelle cheffe de cabinet : Marie-Claude Lavigne, qui a travaillé dans des firmes de relations publiques, mais aussi dans des cabinets du gouvernement Charest. Elle succède à Simon Therrien-Denis. Ce dernier devient directeur de cabinet du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, en remplacement de Jérémie Casavant-Dubois qui quitte le gouvernement.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, perd son chef de cabinet, Alexis Aubry, nouveau papa. Ils travaillaient ensemble depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018. Sébastien Daviault, qui était l’adjoint de M. Aubry, dirige désormais le cabinet.