L’ex-commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Mary Dawson n’est plus

(Ottawa) L’ancienne commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Mary Dawson est morte.

La Presse Canadienne

Le bureau du commissaire indique vendredi sur son site web que Mme Dawson est morte le 24 décembre.

Mary Dawson avait été nommée commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en juillet 2007 par l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper. Elle a occupé ce poste jusqu’en janvier 2018.

Elle avait auparavant mené une longue carrière dans la haute fonction publique fédérale, notamment à titre de sous-ministre déléguée du ministère de la Justice.

Au cours de son mandat au sein de ce ministère, elle a contribué à la rédaction de textes législatifs importants, notamment la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi canadienne sur la santé et la Loi sur les langues officielles.

Au cours de son mandat de commissaire à l’éthique, Mme Dawson a rendu de nombreuses décisions, plus récemment concernant les vacances de Noël de Justin Trudeau et de sa famille sur l’île privée de l’Aga Khan aux Bahamas en 2016. La commissaire avait alors conclu que le premier ministre avait violé les règles relatives aux conflits d’intérêts en acceptant ce séjour.

Le communiqué du bureau du commissaire à l’éthique rappelle que Mme Dawson « a mis en œuvre de nombreuses pratiques adoptées par le Commissariat aujourd’hui ».

« Son leadership et son engagement à l’égard des normes juridiques précises ont posé les fondements de l’administration des régimes de conflits d’intérêts. »