(Ottawa) Nouvelle année, nouveau voyage, même topo. Le premier ministre se retrouve encore sur la sellette en raison de ses vacances, cette fois parce que sa famille et lui ont séjourné gratuitement dans un luxueux complexe de la Jamaïque pendant les Fêtes.

Le Parti conservateur accuse le bureau de Justin Trudeau d’avoir trompé le public, car après avoir indiqué que la famille payait son séjour dans l’île des Caraïbes, son cabinet a précisé que les Trudeau ont été « hébergés sans frais dans un logement appartenant à des amis de la famille ».

Le premier ministre a tout de même consulté le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en amont de ce voyage, et comme il le fait normalement, il « rembourse l’équivalent d’un billet d’avion commercial pour ses déplacements personnels et ceux de sa famille », a ajouté son porte-parole, Mohammad Hussain, jeudi.

L’endroit précis en Jamaïque où Justin Trudeau et sa famille – ses trois enfants et leur mère Sophie Grégoire, dont il s’est séparé en août dernier – ont été logés du 26 décembre au 4 janvier n’a pas été précisé. Selon nos informations, il s’agit toutefois du domaine Prospect, comme l’a d’abord rapporté le National Post.

C’est dans ce complexe où une nuitée dans une villa peut coûter jusqu’à 7000 $ US que le clan Trudeau avait célébré le passage de 2022 à 2023. Le voyage avait suscité l’ire des conservateurs, car le domaine appartient à la famille Green, contributrice à la Fondation Pierre Elliott Trudeau, qui était alors sur la sellette.

Cette fois, c’est une forme de tromperie que l’on dénonce dans le camp conservateur. « Avec Justin Trudeau, rien n’est jamais crédible. Pourquoi ne pas avoir déclaré dès le départ qu’il allait séjourner gratuitement en Jamaïque ? », a écrit le député Luc Berthold sur la plateforme X, jeudi.

Au printemps dernier, le premier ministre n’a jamais répondu directement aux questions en provenance des banquettes de l’opposition en ce qui a trait aux frais d’hébergement. Il avait cependant argué que sa famille et les Green étaient amis depuis « 50 ans ».

Aucun blâme n’a été adressé à Justin Trudeau pour cette escapade.

En 2017, le premier ministre s’est fait taper sur les doigts par le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, pour son séjour sur l’île privée de l’Aga Khan. En 2021, il s’est excusé d’avoir passé la toute première Journée de la vérité et de la réconciliation à surfer à Tofino, en Colombie-Britannique.