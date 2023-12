(Ottawa) La commissaire Marie-Josée Hogue a demandé une extension de près de deux mois pour remettre son premier rapport dans le cadre de l’enquête fédérale sur l’ingérence étrangère.

La Presse Canadienne

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a accepté la demande de la juge Hogue, qui souhaite que le rapport soit remis au plus tard le 3 mai, plutôt qu’à la fin du mois de février comme cela était prévu auparavant.

Le ministre LeBlanc affirme dans un communiqué que les partis d’opposition ont également été informés de la demande de Mme Hogue.

La commissaire a demandé un délai supplémentaire la semaine dernière, affirmant que cela donnerait « un sens et un but » aux audiences préliminaires et accorderait plus de temps pour maximiser la transparence.

Elle a ajouté que garantir que les informations classifiées soient mises sous une forme pouvant être rendue publique est un processus long et compliqué.

La commission commencera à tenir des audiences publiques à la fin du mois prochain, pour examiner les tentatives d’ingérence de la Chine, de la Russie et d’autres États étrangers, ainsi que d’acteurs non étatiques, dans les récentes élections canadiennes.