(Ottawa) Déjà soumis à un barrage de critiques de la part du Parti conservateur et du Bloc québécois qui réclament sa démission pour avoir enregistré une vidéo qui a été diffusée lors du congrès du Parti libéral de l’Ontario, il y a deux semaines, le président de la Chambre des communes Greg Fergus se retrouve de nouveau sur la sellette pour avoir participé cet automne à un cocktail pour des militants libéraux dans la région de l’Outaouais.

Le député conservateur Andrew Scheer a dévoilé jeudi matin, quelques minutes après qu’un comité a recommandé une sanction monétaire pour son apparition virtuelle à un évènement partisan, que M. Fergus a participé récemment à « un cocktail militant » organisé par le Parti libéral.

Depuis deux semaines, le Parti conservateur et le Bloc québécois réclament le départ de M. Fergus en raison de « son grave manque de jugement et d’impartialité » pour avoir enregistré une vidéo soulignant le départ du chef intérimaire du Parti libéral de l’Ontario, John Fraser, tandis que le NPD et le Parti libéral ont recommandé que M. Fergus rembourse « un montant adéquat » pour l’utilisation des ressources associées à sa fonction.

Le Parti conservateur comptait déposer une motion de censure à la reprise des travaux des Communes jeudi matin pour forcer son départ, mais les députés libéraux et les élus néo-démocrates ont uni leurs efforts pour contrer la manœuvre.

Or, le leader de l’opposition officielle en Chambre, Andrew Scheer, a lancé ce nouveau pavé dans la mare.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Andrew Scheer

« J’ai le regret d’informer la Chambre qu’il y a eu une autre activité partisane qui implique le président. J’ai entre les mains des photos du président en compagnie de la députée de Pontiac qui ont été publiées sur Instagram. L’évènement a été publicisé comme un cocktail militant par le Parti libéral », a affirmé M. Scheer à la Chambre des communes.

« Cet évènement n’a même pas eu lieu dans la circonscription du président. C’est dans une circonscription voisine et c’est décrit comme un cocktail militant », a poursuivi M. Scheer, qui a lui-même été président de la Chambre des communes entre 2011 et 2015.

Il a par la suite demandé le consentement de ses collègues pour déposer les documents, mais cela lui a été refusé, provoquant l’ire de M. Scheer.

Le député libéral Mark Gerretsen s’est ensuite levé pour indiquer que les libéraux étaient prêts à examiner les documents du député conservateur.

Le bureau du président de la Chambre des communes n’avait pas répondu à la demande de commentaires de La Presse au moment d’écrire ces lignes.

Une sanction monétaire recommandée

Ce nouveau rebondissement est survenu quelques minutes après le dépôt d’un rapport du comité de la procédure et ces opérations qui a examiné les gestes teintés de partisanerie que l’on reproche à M. Fergus. Le comité recommande que ce dernier rembourse « un montant adéquat » pour l’utilisation des ressources associées à sa fonction.

Avant même la publication du rapport, le NPD avait fait savoir qu’il préconisait une pénalité financière, une option qui a plu aux libéraux siégeant au comité.

Depuis le début de cette affaire, les libéraux ont maintenu leur confiance en M. Fergus. Au comité de la procédure, les troupes de Justin Trudeau et de Jagmeet Singh comptent plus de membres que les conservateurs et bloquistes.

Les conservateurs et bloquistes, qui réclament la démission de M. Fergus, n’ont pas manqué d’exprimer leur dissidence dans le rapport présenté jeudi en Chambre.

« Pour réparer la déchirure dans le tissu de notre institution démocratique, le Président doit démissionner. Les recommandations proposées par la majorité Libéral-NPD du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre sont faibles et vides de sens », a signalé l’opposition officielle dans les pages du rapport.

Le Bloc québécois, qui a été la première formation politique aux Communes à demander que M. Fergus tire sa révérence, indique qu’il « ne voit pas comment l’instauration d’une pénalité financière pourra redonner à ses 32 députés l’assurance d’une impartialité, d’un discernement et d’un jugement sans failles ».

Qui plus est, les bloquistes insistent sur le nombre d’élus qui ne soutiennent plus le président.

« Il est inconcevable que, malgré que deux partis de l’opposition représentant 149 députés aient retiré leur confiance au Président par la voix de leurs leaders respectifs (Bloc québécois et Parti conservateur du Canada), celui-ci ait démontré une conviction inébranlée à l’effet qu’il puisse demeurer en poste et regagner la confiance de la Chambre. »

Outre la recommandation de sanction pécuniaire, la majorité de membres du comité a recommandé « que l’administration de la Chambre soit chargée de préparer, dans le cadre du cahier de breffage, des lignes directrices pour tout futur président de la Chambre qui présente des limites claires en matière d’impartialité et de non-partisanerie ».

Il est aussi recommandé que M. Fergus présente de nouvelles excuses « indiquant clairement que le tournage de la vidéo dans son bureau et dans ses vêtements était inapproprié, qu’il regrette la situation et qu’il donne un aperçu clair de ce que lui et son bureau feront pour s’assurer que cela ne se reproduise pas ».

Avec La Presse Canadienne