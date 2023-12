(Québec) Lumière au bout du tunnel pour des centaines de milliers de parents québécois : les enfants pourraient être de retour en classe dès lundi prochain, selon François Legault, qui fait valoir que la négociation avec les profs en grève « va très bien ». C’est faux, rétorque la Fédération autonome de l’enseignement.

« J’ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l’école, dès lundi qui vient », a lancé le premier ministre à son arrivée mercredi à l’édifice Honoré-Mercier, qui abrite ses bureaux.

« D’abord ça va bien, très bien avec les enseignants, on se parle de la lourdeur de la tâche, de comment on peut ajouter des gens dans les classes. Ça va très bien », a souligné M. Legault, ajoutant que le retour en classe le plus rapidement possible est « très important » pour lui et les enfants.

La réplique de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) n’a pas tardé.

« Contrairement à ce que dit François Legault, les nouvelles à la table ne sont pas encourageantes. Le gouvernement souffle le chaud et le froid. Il nous promet de l’ouverture pour ensuite refermer la porte aussitôt. La stratégie du gouvernement est clairement de diviser le mouvement et d’épuiser les profs », écrit le syndicat sur les réseaux sociaux.

« Ne montez pas dans les montagnes russes de François Legault », lit-on aussi.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux mardi en soirée, la présidente de ce syndicat, Mélanie Hubert avait déjà un autre ton que celui du gouvernement.

En matière de négociation, « les jours se suivent et ne se ressemblent pas toujours », a expliqué Mme Hubert.

« [Lundi], en fin de journée, la partie patronale a déposé des textes en prévision du lendemain et [ils] ne réflétaient pas nécessairement ce qui s’était dit lundi dans la journée. […] Ils ne représentaient pas nos idées », dit Mélanie Hubert.

« On est retombés un petit peu dans le même mode qui est le nôtre depuis un certain temps, c’est-à-dire le bon vieux réflexe : “c’est au syndicat de nous faire un retour maintenant » », ajoute-t-elle Mélanie Hubert.

« L’urgence, c’est que ça débloque aux tables », affirme-t-elle néanmoins, disant avoir encore espoir d’une entente avant Noël.

Les quelque 65 000 enseignants de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre. La pression s’accentue depuis les derniers jours sur les parents et sur les membres syndiqués qui ne disposent pas de fonds de grève. Des voix s’élèvent également sur les effets de la grève qui se prolonge sur l’apprentissage des enfants et des adolescents.

Santé : des négos « très difficiles »

Par contre, François Legault a laissé savoir que les négociations avec les syndicats représentant les travailleurs de la santé sont « très difficiles ».

« Il n’y a peu près aucune ouverture à nous donner la flexibilité qui est absolument nécessaire pour améliorer les services en santé, donc de ce côté-là, je pense que ça va aller en janvier », a lancé le premier ministre sans nommer un syndicat en particulier.

Dimanche, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui a fait pour sa part partie du front commun syndical, affirmait d’ailleurs que les négociations n’avançaient pas à la « vitesse » souhaitée. « On ne peut pas annoncer publiquement vouloir régler avant la fin de l’année et avoir ce rythme-là. Le gouvernement ne se comporte pas comme si c’est urgent », indiquait le président, Réjean Leclerc.

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) – le plus important syndicat d’infirmières – a déposé une contre-offre au gouvernement Legault, il y a trois jours.