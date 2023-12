2 articles Politique

Rizqy et Fortin, parlementaires de l’année

Depuis 2016, La Presse demande aux députés de l’Assemblée nationale qui, parmi leurs collègues, s’est démarqué. En 2023, les libéraux sont à l’honneur avec Marwah Rizqy et André Fortin, sacrés parlementaires de l’année. D’autres s’illustrent, comme la recrue libérale Madwa-Nika Cadet, l’orateur solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et les ministres caquistes les plus appréciés, Lionel Carmant et Andrée Laforest.