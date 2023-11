Les travaux de conservation des chaussées sont « insuffisants » si bien que le déficit de maintien d’actifs des chaussées explose.

(Québec) Au moment même où Geneviève Guilbault critique son propre ministère pour son manque d’expertise en transports collectifs, la Vérificatrice générale l’écorche pour sa gestion de l’entretien des routes, ce qui devrait pourtant être sa force, selon la ministre.

« Au ministère, ils ont toujours fait des routes et ils ont l’expertise là-dedans », plaidait Mme Guilbault dans une entrevue à La Presse mardi. La ministre des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) expliquait alors son choix de transférer une partie des responsabilités de son ministère à une agence qui s’occuperait de la gestion des projets de transport collectif.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Guylaine Leclerc

Le constat de la ministre tranche avec celui de la Vérificatrice générale du Québec (VG), Guylaine Leclerc, qui a révélé jeudi que la moitié des chaussées des routes du Québec sont en mauvais état, et qu’« une proportion importante » d’entre elles ont atteint leur fin de vie. Le réseau routier (les routes appartenant au MTMD) compte plus de 31 000 kilomètres de chaussées qui permettent d’assurer l’accès aux territoires.

Or, l’information transmise par le MTMD au gouvernement « ne permet pas de prendre la juste mesure de l’évolution de [la] dégradation » des chaussées, note la VG dans un rapport déposé à l’Assemblée nationale.

Au surplus, les travaux de conservation réalisés sont « insuffisants », si bien que le déficit de maintien d’actifs des chaussées a explosé : de 2018 à 2022, il est passé de 7 à 10 milliards de dollars, ce « qui représente plus du quart du déficit de l’ensemble des infrastructures publiques du Québec ». Mme Leclerc écrit par ailleurs que le « ministère n’a pas évalué les investissements nécessaires pour maîtriser ce déficit ».

Une augmentation importante du déficit de maintien d’actifs des chaussées est à prévoir si le niveau d’investissement actuel reste le même dans le futur. Extrait du rapport de la Vérificatrice générale

En se fiant au rythme de la croissance du déficit de maintien des actifs (en moyenne 11 % par année), il pourrait atteindre près de 17,5 milliards de dollars en 2027. Puisque le MTMD n’a pas de modèle de projection ni de cible de réduction, cette prévision est à prendre avec une certaine précaution, selon la VG.

Manque de planification et reports

Autre critique difficile, « certains travaux de réhabilitation des chaussées qui favoriseraient la pérennité du réseau routier » ne sont simplement pas « pas planifiés », écrit la VG. Et lorsque ceux-ci sont au programme, « une portion importante d’entre eux sont reportés sans être réalisés ».

« Trois des directions générales territoriales du MTMD visitées dans le cadre de nos travaux n’avaient planifié aucun projet pour des segments de chaussée nécessitant des interventions majeures », fait d’ailleurs remarquer Mme Leclerc.

Raisons des reports des travaux Ressources financières et humaines insuffisantes au ministère

Manque de capacité des fournisseurs

Travaux d’urgence qui sont priorisés, par exemple des travaux provoqués par des bouleversements climatiques

La VG note également que le ministère « n’a pas l’assurance que les ressources qu’il consacre à l’innovation sont utilisées de façon optimale », ce qui signifie que « les projets choisis pourraient ne pas être ceux qui répondent le mieux aux défis auxquels le ministère fait face ».

En 2022, 8000 kilomètres de chaussées revêtues avaient atteint leur fin de vie, ce qui représente le tiers de l’ensemble du réseau de chaussée.

Le ministère a réalisé des travaux de réhabilitation majeure sur 308 kilomètres de chaussées, par année, en moyenne. À ce rythme, il faudra plus de 25 ans pour traiter ces 8000 kilomètres ayant atteint leur fin de vie, peut-on lire. « C’est sans compter les autres chaussées qui arriveront au bout de leur durée de vie chaque année et qui s’ajouteront à la charge de travail », précise le rapport.

Le rapport souligne que « le bon état du réseau routier […] est primordial pour assurer une mobilité efficace et sécuritaire des personnes et des marchandises, ainsi que pour favoriser l’accès au territoire, son occupation et le développement des régions, qui sont des facteurs clés du développement et de la compétitivité de l’économie du Québec ».

Recommandations de la VG au MTMD Bonifier l’information que le ministère communique sur l’état du réseau routier afin de permettre aux autorités gouvernementales de prendre la mesure de l’évolution de l’état des chaussées

Déterminer des indicateurs, des modèles de projection et des cibles qui permettront au ministère d’évaluer les niveaux d’investissement requis

S’assurer que les directions générales territoriales planifient et réalisent les travaux de réhabilitation majeure nécessaires à l’atteinte des cibles ministérielles

Déterminer des critères pour sélectionner les projets innovants les plus prometteurs en fonction des enjeux auxquels le ministère fait face, notamment en conservation des chaussées, et évaluer la valeur ajoutée de ces projets de façon rigoureuse.

Le MTMD a dit accueillir « favorablement » les conclusions de Mme Leclerc. « En dépit d’avancées notables dans les pratiques de gestion depuis les 20 dernières années et de l’application de technologies innovantes, la conservation des chaussées du réseau routier sous la responsabilité du Ministère présente des défis auxquels font face peu d’administrations routières dans le monde : un réseau étendu sur un vaste territoire, une faible densité de population et des conditions météorologiques souvent difficiles et très variables », écrit le ministère.