La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a annoncé lundi qu’elle suspendait ses activités municipales pour une durée indéterminée, sur avis de son médecin.

La Presse Canadienne

Dans un message aux Sherbrookois sur sa page Facebook, la mairesse Beaudin écrit que cette pause recommandée par son médecin lui apparaît « judicieuse en ce moment », car elle veut éviter « un état d’épuisement qui serait trop important et trop difficile à surmonter ».

Mme Beaudin écrit qu’elle « ne peut pas et ne souhaite pas » identifier une cause en particulier à cet arrêt de travail. Elle ajoute qu’être mairesse « est à la fois la chose la plus extraordinaire et la plus difficile qui est arrivée » dans sa vie.

C’est le maire suppléant, Raïs Kibonge, qui exercera les pouvoirs de la mairesse en l’absence de Mme Beaudin, indique dans un communiqué Éric Sévigny, directeur général de la Ville.

M. Sévigny ajoute que le conseil municipal et l’administration de la Ville « continuent de travailler ensemble en s’assurant que ce changement n’ait pas d’impact sur les services à la population ».

La conseillère Laure Letarte-Lavoie assumera par ailleurs la présidence du comité exécutif de la Ville pendant l’absence de la mairesse Beaudin.

« Il est possible que vous m’ayez vue dans les derniers jours dans des activités publiques ou privées et que vous trouviez que j’avais l’air bien », écrit la mairesse Beaudin dans son message aux Sherbrookois. « C’était peut-être le cas, néanmoins, il ne faut jamais oublier qu’en politique, on est plus souvent qu’autrement dans des situations qui demandent de performer. »

Évelyne Beaudin, économiste de formation, avait été élue conseillère municipale à Sherbrooke en 2017. Lors des élections suivantes, en 2021, elle se présente à la mairie et défait le maire sortant, Steve Lussier, mais aussi un « candidat-vedette », l’ex-ministre et député libéral provincial Luc Fortin.