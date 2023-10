(Ottawa) Un demandeur d’asile égyptien à Montréal affirme qu’il sera expulsé du Canada et qu’il risque la peine de mort imposée par le système judiciaire égyptien.

La Presse Canadienne

Ezzat Gouda a reçu l’ordre de retourner en Égypte d’ici le 1er novembre, malgré les affirmations selon lesquelles il serait persécuté et tué en Égypte en raison de ses affiliations politiques au lendemain de la révolution du Printemps arabe.

M. Gouda avait déjà été arrêté à plusieurs reprises sans inculpation au moment où il a contribué à la création du Parti Liberté et Justice, affilié aux Frères musulmans, qui a pris le pouvoir après les élections de 2012.

En 2013, le chef de l’armée égyptienne a pris le pouvoir lors d’un coup d’État militaire contre le gouvernement du parti élu. Depuis lors, les autorités égyptiennes ont arrêté des milliers de membres du parti et de partisans des Frères musulmans après les avoir qualifiés de terroristes.

M. Gouda affirme avoir présenté aux autorités canadiennes des documents judiciaires prouvant qu’il a été condamné à mort en Égypte, mais on lui a répondu que ces documents étaient trop vagues et insuffisants pour que sa demande de statut de réfugié soit acceptée.

Il s’est vu refuser un visa pour le Canada l’année dernière et est entré dans le pays par le point de passage non officiel du chemin Roxham, entre le Canada et les États-Unis, en mars 2022.