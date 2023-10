(Ottawa) Des dizaines de députés fédéraux, y compris le premier ministre Justin Trudeau, le chef conservateur Pierre Poilievre, et plusieurs ministres, ont été visés par une campagne de « spamouflage » orchestrée par la République populaire de Chine. Des outils comme les deepfake ont été employés pour tenter de les discréditer.

« À partir du début d’août 2023, et avec une ampleur croissante pendant la longue fin de semaine de septembre, un réseau d’ordinateurs zombies a laissé des milliers de commentaires en anglais et en français sur les comptes Facebook et X de députés fédéraux canadiens », a annoncé Affaires mondiales Canada.

Cette campagne de « spamouflage », ou camouflage de courriels, liée à la République populaire de Chine, a été détectée par le Mécanisme de réponse rapide du Canada (MRR Canada), qui relève d’Affaires mondiales Canada, a spécifié le ministère dans un communiqué, lundi.

Des dizaines de députés de toutes les formations issus de toutes les régions du pays, y compris le premier ministre, le chef de l’opposition officielle ainsi que des membres du cabinet, ont été ciblés par l’opération téléguidée par Pékin.

« Ces pourriels prétendaient qu’un critique du Parti communiste chinois au Canada avait accusé les députés visés d’infractions criminelles et de manquements à l’éthique », a exposé le ministère sans donner davantage de détails sur la nature de ces fausses accusations.

« La campagne de spamouflage comprenait l’utilisation de vidéos hypertruquées, c’est-à-dire modifiées numériquement par l’intelligence artificielle (en anglais deepfake), qui ciblaient ces députés », a fait valoir le ministère.

Discréditer et dénigrer

L’opération avait probablement pour objectif « de discréditer et de dénigrer les députés […], alléguant des irrégularités, diffusées par vagues de publications et de vidéos sur les médias sociaux, qui remettaient en question les normes politiques et éthiques de ces députés », d’après le MRR.

Ces allégations étaient formulées par un blogueur d’origine chinoise critique de Pékin connu au Canada. On cherchait donc aussi à inciter les élus « à prendre leurs distances par rapport à ce critique » et à décourager les internautes à « communiquer avec cette personne, toujours selon le MRR.

Selon le Toronto Star, il s’agissait notamment de commentaires alléguant que les politiciens négligeaient les membres de leur famille, qu’ils avaient des enfants illégitimes ou encore qu’ils remettaient en question l’orientation sexuelle de leurs enfants. La Presse n’a pas confirmé ces informations.

Tous les parlementaires concernés ont été informés de la chose et ont reçu des conseils des responsables du MRR sur la façon de se protéger contre une ingérence étrangère, ainsi que des informations sur la manière de signaler toute activité d’ingérence étrangère présumée.

Rien ne porte à croire que la campagne a mis en péril la sécurité des élus ou de leur famille. Les plateformes de Meta et de X où le « spamouflage » s’est joué ont été informées, ce qui a permis de supprimer une grande partie de l’activité et du réseau, a signalé Affaires mondiales.

Le nombre de députés qui ont été visés par la stratégie n’est pas précisé.