(Ottawa) Contrairement au président américain Joe Biden, le premier ministre du Canada n’est pas encore prêt à certifier la version des faits du gouvernement israélien, selon qui le missile qui a frappé un hôpital de Gaza venait du Djihad islamique.

Réitérant qu’il a été « horrifié » par l’attaque qu’il avait qualifiée mardi d’illégale, Justin Trudeau a dit vouloir prendre connaissance de l’ensemble de la preuve avant de montrer quiconque du doigt.

« Oui, on a vu certains éléments préliminaires, mais on va continuer de travailler avec nos alliés […] avant d’établir les conclusions finales et fermes », a-t-il soutenu jeudi, en marge du sommet de la CARICOM.

Tous, en revanche, s’entendent sur une chose, a-t-il argué : « On peut être uni sur le fait que jamais on n’aurait dû voir l’effondrement et l’explosion d’un hôpital plein d’innocents ».

Dans un communiqué paru mercredi, l’ambassadeur d’Israël au Canada, Iddo Moed, a appelé la communauté internationale « à condamner ce mépris flagrant pour la vie civile », niant toute implication de Tsahal.

Le premier ministre Trudeau n’a pas écarté la possibilité de se rendre dans la région, comme l’ont déjà fait plusieurs de ses homologues, dont le président américain Joe Biden.

Ce dernier a mis Israël hors de cause, mercredi, après la frappe meurtrière contre un hôpital à Gaza qui a soulevé un vent de révolte au Moyen-Orient.

Venu en personne soutenir Israël, Joe Biden a repris à son compte la version donnée par l’armée israélienne sur cette frappe, qui accuse le Djihad islamique, une autre organisation palestinienne.

« Sur la base des informations que nous avons eues jusqu’à maintenant, il semble que [la frappe] soit le résultat d’une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste à Gaza », a-t-il déclaré.

Le président des États-Unis a assuré avoir des éléments probants venant du Pentagone.

La frappe de mardi soir sur l’hôpital Ahli Arab a fait au moins 471 morts parmi des déplacés qui s’abritaient dans l’enceinte de l’établissement, assure le ministère de la Santé du territoire palestinien.

avec l’Agence France-Presse