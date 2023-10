(Québec) À quelques jours de la publication par le Parti québécois (PQ) d’une mise à jour des finances d’un Québec souverain, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon trace les contours de ce qui caractériserait le pays du Québec, alors qu’il promet de faire campagne en 2026 afin de réaliser un troisième référendum sur l’indépendance de la province.

En mêlée de presse, mercredi, M. St-Pierre Plamondon a répondu à toutes les questions visant à définir le projet indépendantiste. La veille, lors de l’assermentation du nouveau député de Jean-Talon, Pascal Paradis, les deux hommes avaient fait du sujet de la souveraineté le socle de leur discours et de leur engagement politique.

Concrètement, un pays du Québec comme le propose le PQ adopterait une monnaie québécoise et délaisserait le dollar canadien. Selon M. St-Pierre Plamondon, « ce qui affaiblit le Québec […] sur le plan économique, c’est que nos politiques ne sont pas en fonction de la réalité économique québécoise, mais de la réalité de chacune des provinces canadiennes ». Par le passé, d’autres chefs péquistes ont préféré maintenir l’utilisation de la monnaie canadienne dans le cadre d’un Québec indépendant.

Le pays du Québec proposé par M. St-Pierre Plamondon aurait également une armée, a-t-il répondu en mêlée de presse, car il souhaiterait participer au plus grand nombre d’instances internationales, notamment l’OTAN. À ce titre, le chef péquiste a invité ses interlocuteurs à consulter son budget de l’an un d’un Québec souverain, qui sera publié lundi, concernant des détails comme les investissements dans la défense nationale.

Un projet comme Lévesque, ou presque

Paul St-Pierre Plamondon affirme sans détour que son projet d’indépendance, qui sera par ailleurs discuté lors d’un congrès des membres péquistes afin d’élaborer un « livre bleu » sur la souveraineté, fait un retour au concept de « souveraineté-association » de l’époque de l’ancien premier ministre René Lévesque. Les questions liées à la frontière devraient être négociées avec Ottawa.

« En termes de transition, on va reprendre beaucoup le concept de souveraineté-association. […] Nos collaborations avec le Canada vont être nombreuses, vont peut-être même être plus efficaces qu’en ce moment à certains égards », a-t-il dit.

« Les indépendantistes au Québec, contrairement à […] toutes sortes d’autres mouvements, trouvent le Canada bien sympathique, à part quand qu’il y a des vagues de Québec bashing », a ajouté M. St-Pierre Plamondon.

Par contre, le chef péquiste ajoute qu’il ne craint pas des impacts économiques suivant l’exclusion du Québec de traités commerciaux, comme la zone de libre-échange nord-américaine entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Selon lui, la situation géopolitique a changé depuis les années 80 et 90 par la mondialisation.

« À l’époque de Lévesque, on était très inquiets de la capacité du Québec de demeurer en contact commercial avec les nations voisines parce que la mondialisation n’avait pas eu lieu. Quand on regarde les exemples de changements politiques qui mènent à la création d’États ou au retrait de certaines ententes, ce qu’on constate, c’est que les cadres internationaux ne sont pas appelés à changer parce qu’un État s’ajoute à la liste », a-t-il dit.

Le fédéralisme est payant, dit Québec

Au gouvernement Legault, le ministre des Finances Eric Girard a répliqué mercredi que la province du Québec gagnait plus dans le cadre fédéral que la situation dans laquelle elle se trouverait advenant la tenue et la victoire d’un référendum sur la souveraineté.

« Je vous confirme que le gouvernement fédéral dépense plus au Québec que ce qu’il reçoit en revenus. […] D’un point de vue de finances publiques, certainement, la fédération est à l’avantage du Québec », a-t-il dit.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Eric Girard

« Les Québécois se sont exprimés démocratiquement deux fois et je pense que lorsqu’il y a de sondages à divers moments par des firmes sérieuses, on montre que ce risque-là [de l’indépendance] n’est pas majeur. […] Souvent, lorsque l’on parle du Québec à l’étranger, pour les étrangers, le Québec, c’est le Canada. Et la réputation du Québec et du Canada sont enviables », a ajouté le ministre Girard.

Dans une brève déclaration alors qu’il se déplaçait vers la période des questions, François Legault a affirmé qu’il avait hâte de voir comment le PQ ferait « avec le trou de 13 milliards de péréquations » dans son budget de l’an un. Le dernier à avoir fait l’exercice, alors qu’il était péquiste, est M. Legault lui-même. Le premier ministre a depuis affirmé que la situation budgétaire du Québec avait changé.

Du côté de l’opposition, le Parti libéral du Québec (PLQ) a refusé de dire mercredi si l’indépendance de la province serait viable économiquement. Des premiers ministres libéraux ont par le passé affirmé que c’était le cas, quoiqu’il était à l’avantage du Québec de rester dans la fédération.

« Sérieux, les gens veulent qu’on parle de l’inflation, la crise du logement, l’impact sur les services publics, l’état de nos infrastructures. Le débat sur la monnaie et le budget un, je le laisserais au Parti québécois. Au Parti libéral, nous, on se préoccupe des vraies affaires », a répondu le député Monsef Derraji.

Du côté de Québec solidaire (QS), Vincent Marissal a répondu qu’un pays a normalement sa propre monnaie et son armée. Sur ce point, l’armée québécoise ne serait pas une armée « d’invasion » dans le projet indépendantiste du parti.