(Ottawa ) Lâché par l’ensemble des partis à Ottawa, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, se résigne à quitter son fauteuil. La tempête politique et diplomatique qu’il a déclenchée en invitant un ancien soldat nazi au discours de Volodymyr Zelensky aura eu raison de lui.

Il en a fait l’annonce avant la période des questions, mardi. « Je dois quitter, car le travail de cette Chambre est plus grand que chacun de nous », a-t-il déclaré en réitérant son « profond regret » d’avoir invité Yaroslav Hunka.

Mais surtout, il en a fait l’annonce alors qu’il avait été poussé dans ses derniers retranchements.

Car le sort du président Rota avait été scellé quelques heures auparavant, le gouvernement Trudeau ainsi que l’opposition conservatrice unissant leur voix aux appels à sa démission lancés la veille par le Nouveau Parti démocratique et le Bloc québécois.

La leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a invité mardi le président à remettre sa démission. « Je ne vois pas, compte tenu des conversations que j’ai eues, qu’il aurait l’appui des libéraux, et je pense qu’il est temps pour lui de faire la chose honorable », a-t-elle lâché avant la réunion du cabinet.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a eu ces mots : « Nous avons été mis dans l’embarras en tant que Canadiens, et c’est certainement un embarras aussi pour la Chambre des communes. Et je pense que le président de la Chambre devrait écouter les députés et démissionner ».

PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mélanie Joly

Le premier ministre Justin Trudeau s’est pour sa part gardé de formuler telle demande, mardi, se contentant de réitérer que l’incident de vendredi dernier avait été « profondément gênant », tout en se disant « certain » que le président Rota était « en train de réfléchir [à la suite des choses] ».

Une fois l’appui du gouvernement retiré, le Parti conservateur s’est rangé dans le même camp. « Trudeau (et son Président libéral) ont jeté l’opprobre sur le Canada. Le Président libéral devra démissionner », a écrit le chef Pierre Poilievre sur X, mardi.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre

Le président de la Chambre des communes est un arbitre impartial des travaux parlementaires. S’il est vrai qu’Anthony Rota a été élu sous la bannière libérale, sa fonction exige de lui qu’il soit non partisan lorsqu’il est dans son fauteuil.

Le chef conservateur a malgré tout employé la même expression – Président libéral – lors de la période des questions en Chambre, qui était dirigée par Chris d’Entremont.

Le premier ministre Justin Trudeau brillait par son absence à la Chambre des communes mardi. Il a incombé à la ministre Karina Gould de répondre aux critiques des partis d’opposition quant à la gestion de cette affaire. Entre autres choses, Pierre Poilievre et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ont exigé que le premier ministre présente des excuses au nom du gouvernement canadien aux communautés juives et aux pays alliés.

Démission historique

Le poste de président vient avec une résidence de fonction située dans le parc de la Gatineau, en Outaouais. Ironie du sort, une réception pour les députés et les représentants des médias devait s’y tenir mardi en fin de journée. Elle a été annulée après l’annonce de M. Rota.

La démission du président sera effective mercredi, à la fin de la journée des travaux.

Un tel évènement est historique. Jamais dans l’histoire un président désigné par ses pairs n’avait été forcé de quitter ses fonctions. Depuis 1986, le président est élu par les députés. Il était auparavant nommé par le premier ministre.

Le départ de M. Rota chamboulera les travaux parlementaires, car le premier sujet à l’ordre du jour de tout Parlement est d’élire un président. Il faudra donc mettre sur la glace le calendrier actuel jusqu’à ce que les députés se choisissent un nouvel arbitre, qui est normalement issu des banquettes gouvernementales.

Anthony Rota s’est retrouvé au cœur d’un scandale après qu’il eut été révélé que Yaroslav Hunka, un ancien combattant de 98 ans de sa circonscription qu’il avait invité au discours du président Volodymyr Zelensky, a fait partie d’une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et lorsqu’il a mentionné sa présence dans les tribunes, élus, sénateurs et dignitaires ont ovationné l’homme, dont ils ignoraient le passé. Lundi, malgré la pluie de critiques ici et ailleurs dans le monde, malgré les appels à la démission de ses collègues des Communes, le président Rota s’était accroché à son poste.

Moscou se frotte les mains

Le régime de Vladimir Poutine et sa machine de propagande ont vite fait de s’emparer de cette bourde.

Ce qui s’est joué a fourni des munitions fraîches aux organes de propagande du Kremlin – l’invasion de l’Ukraine a été présentée par le Kremlin comme une « opération spéciale » visant à « dénazifier » le pays voisin.

À Ottawa, l’ambassadeur Oleg Stepanov en a fait ses choux gras : l’émissaire de Moscou, qui a été convoqué par le gouvernement canadien à plusieurs reprises depuis le début de l’invasion russe, a indiqué qu’il comptait réclamer « des explications » auprès des autorités canadiennes.

L’ambassade de l’Ukraine au Canada n’a pas réagi à la controverse.