Programme d'assurance-médicaments

Pas de refus clair de Poilievre

(Ottawa) Le chef conservateur n’a pas offert de non catégorique mardi à la création d’un programme d’assurance-médicaments. Pierre Poilievre estime qu’il faut analyser la question. Il s’en est pris de nouveau aux déficits du gouvernement Trudeau et leur impact sur la hausse des prix. Le taux d’inflation est monté à nouveau en août et se situe désormais à 4 %, selon les dernières données de Statistique Canada.