(Ottawa) Les familles de deux femmes des Premières Nations dont les restes se trouveraient dans une décharge de Winnipeg se disent déçues par une rencontre avec un ministre libéral à Ottawa.

La Presse Canadienne

On soupçonne que les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran se trouvent dans la décharge de Prairie Green, une installation privée au nord de Winnipeg, et les familles ont demandé aux dirigeants provinciaux et fédéraux de financer les recherches.

Leurs familles s’attendaient à ce que le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, leur dise que le gouvernement fédéral financerait les recherches lors de leur rencontre de lundi.

Sa fille, Cambria Harris, a plutôt qualifié la réunion d’expérience traumatisante et affirme que le gouvernement fédéral n’a pas encore promis d’aider.

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré pour la mort de Mmes Harris et Myran et de deux autres personnes : Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été retrouvés dans une autre décharge l’année dernière, et une femme non identifiée que les dirigeants autochtones appellent Mashkode Bizhiki’ikwe ou Buffalo Woman.

Les familles, leurs sympathisants et des organisations, dont Amnistie internationale Canada, soulignent lundi la Journée internationale d’action pour les recherches dans les dépotoirs, dans le but de faire pression sur les gouvernements pour qu’ils en fassent davantage.