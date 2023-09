(Québec) Après la députée QS de Sherbrooke, Christine Labrie, c’est au tour de celle de Mercier, Ruba Ghazal, de rêver d’être première ministre.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Dans la course pour être co-porte-parole féminine de Québec solidaire (QS), Mme Ghazal a laissé entendre mercredi matin qu’elle était prête éventuellement un jour à gouverner le Québec.

Elle fait ainsi écho à sa rivale, Mme Labrie, qui a dit être prête à devenir première ministre, dans une entrevue avec La Presse Canadienne. La députée de Sherbrooke avait aussi exprimé son intention de prendre plus de place au côté du chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois si elle est choisie à titre co-porte-parole féminine.

En mêlée de presse au parlement, Mme Ghazal a assuré que ce n’était pas une question d’ego, mais une réflexion naturelle et normale, et si les membres du parti la choisissaient, elle serait prête à être cheffe de gouvernement.