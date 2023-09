(Ottawa) Le régime chinois désapprouve la création d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère et il somme Ottawa de mettre au rancart ses « biais idéologiques », sans quoi des « conséquences » s’ensuivront.

L’annonce du déclenchement d’une commission d’enquête sur l’ingérence étrangère de pays comme la Chine a ulcéré l’ambassade de Pékin à Ottawa, qui a réagi – comme elle en a l’habitude – de façon musclée, et avec un ton menaçant.

La Chine « déplore vivement » et « s’oppose fermement » à l’ouverture de l’enquête, a écrit vendredi dans un courriel un porte-parole de la mission chinoise, accusant au passage le gouvernement canadien d’« exagérer les mensonges de la soi-disant ingérence de la Chine dans les affaires internes du Canada ».

Dans la même déclaration, il reproche à « des politiciens et médias canadiens » de diffuser « des mensonges et de la désinformation contre la Chine », et de « saper la sécurité et la stabilité de la Chine » en appuyant, ouvertement ou pas, les enjeux liés à Taïwan, Hong Kong et les Ouïghours.

Il s’agit là d’ingérence canadienne dans les affaires chinoises, et la Chine somme donc le Canada d’« abandonner ses biais idéologiques », à « cesser d’induire le public en erreur », sinon, « le Canada devra en subir les conséquences », a conclu le porte-parole dans le même message.

Le gouvernement Trudeau a confié jeudi les rênes de l’enquête publique sur l’ingérence étrangère à la juge Marie-Josée Hogue, de la Cour d’appel du Québec. La magistrate a le mandat de se pencher sur les actions perturbatrices de la Chine, de la Russie et d’autres États.

En conférence de presse à Singapour, dans les heures ayant suivi cette annonce, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé qu’il témoignerait « volontiers et avec un beaucoup d’enthousiasme » s’il était convoqué par la commissaire.

« Je vais toujours répondre “oui” aux questions de la commission », a-t-il soutenu.

La commission ayant été mise sur pied en vertu de la Loi sur les enquêtes, sa présidente dispose du pouvoir de contraindre des témoins à comparaître.

La juge Hogue entre en poste le 18 septembre prochain. Ses délais sont serrés : la magistrate devra remettre un rapport intérimaire d’ici le 29 février 2024, tandis que son rapport final, quant à lui, est attendu au plus tard le 31 décembre 2024.