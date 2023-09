(Québec) Les militants conservateurs ont rejeté la résolution qui proposait de couper les vivres à CBC et à Radio-Canada.

Cette résolution a été écartée durant les ateliers qui avaient lieu à huis clos, selon des informations obtenues par La Presse.

La résolution ne sera donc pas débattue samedi lors de l’assemblée plénière au cours de laquelle les délégués seront appelés à se prononcer sur les résolutions qui devraient faire partie du programme électoral.

En coulisses, les délégués du Québec, menés notamment par le député conservateur Pierre Paul-Hus, qui est le lieutenant politique de Pierre Poilievre au Québec, ont mené la charge pour bloquer la résolution. Cette résolution se lisait comme suit : « Nous croyons que le contrôle et les opérations de la CBC/SRC en tant qu’entités devraient être assurés par un financement indépendant et non gouvernemental ».

Cette résolution aurait pu mettre le chef Pierre Poilievre dans l’embarras si elle avait été adoptée par l’ensemble des délégués. Le chef conservateur n’a jamais caché son intention de couper les vivres à CBC, mais il a affirmé à plusieurs reprises son intention de protéger Radio-Canada.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE

Selon Pierre Paul-Hus, le rejet de cette résolution est une grande victoire pour les membres conservateurs du Québec.

« Je suis très heureux que les délégués du Parti conservateur du Canada aient refusé cette proposition. C’est clair pour Pierre Poilievre et pour le caucus du Québec que Radio-Canada doit être sauvegardée et préservée. Radio-Canada, c’est primordial pour le Québec et pour la francophonie canadienne. Au niveau de CBC, il y a beaucoup de choses à changer. Mais la radio de CBC est aussi importante. Donc, cette motion n’était pas acceptable et je suis content qu’elle ait été défaite », a dit M. Paul-Hus à La Presse.

Le congrès conservateur se poursuit jusqu’à samedi. Pierre Poilievre doit prononcer un discours vendredi soir.

Ce congrès se déroule au moment où de nombreux sondages publiés au cours des trois derniers mois accordent une large avance au Parti conservateur.

Un sondage de la firme Abacus Data publié jeudi matin, au premier jour du congrès, accorde au Parti conservateur 40 % des intentions de vote à l’échelle du pays, contre 26 % au Parti libéral et 19 % au NPD. Au Québec, le Bloc québécois obtient 30 % des appuis, contre 28 % au Parti libéral et 25 % au Parti conservateur. Le NPD doit se contenter de 12 % dans la Belle province selon Abacus Data. Une telle avance permettrait Pierre Poilievre de décrocher un mandat majoritaire.