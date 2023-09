Le logement et le coût de la vie au centre des discussions

(Ottawa) L’accès au logement et le coût de la vie se répercutant sur les factures d’épicerie seront prioritaires au cours des discussions du caucus néo-démocrate qui s’amorceront mercredi à Ottawa en vue de la prochaine session parlementaire, insiste le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

En entrevue avec La Presse Canadienne, il a blâmé le gouvernement libéral de Justin Trudeau pour la crise du logement, mais aussi celui de Stephen Harper dont a fait partie l’actuel chef conservateur, Pierre Poilievre.

« Leur bilan est un échec. Celui de libéraux est un échec et c’est pourquoi on doit utiliser notre pouvoir pour forcer le gouvernement à agir », a-t-il dit.

Cette critique contre M. Poilievre coïncide avec le fait que ce dernier bénéficie d’une importante avance dans les derniers sondages.

Questionné à savoir si cette posture des conservateurs l’incite à diriger davantage ses attaques contre eux, M. Singh n’a pas répondu directement. Il a néanmoins profité de l’occasion pour poursuivre ses invectives contre eux.

« Comment M. Poilievre se présente n’est pas qui il est vraiment. Il se présente comme quelqu’un qui s’inquiète du coût du logement, mais quand il était au pouvoir, à cause de ses décisions, les gens d’aujourd’hui ont perdu 800 000 logements abordables », a-t-il affirmé.

Le chef du NPD accuse aussi M. Poilievre de ne pas réellement défendre les intérêts des travailleurs.

Par ailleurs, des leaders syndicaux sont invités à se joindre aux discussions du caucus néo-démocrate qui doivent s’échelonner sur trois jours. « [C’est] pour renforcer encore notre engagement [envers] les droits des travailleurs et comment on trouve que, dans cette crise d’abordabilité, devenir membre d’un syndicat est un outil pour faire face à cette crise », a soutenu M. Singh.

L’entente du NPD avec le gouvernement libéral inclut d’ailleurs une éventuelle loi interdisant les briseurs de grève.

M. Singh a signalé qu’il compte continuer de miser sur l’avancement de cet élément de l’accord, mais qu’il souhaite également aller au-delà des points écrits noir sur blanc.

« Depuis le début, on n’a jamais dit que ce qu’on a négocié est une limite. C’est plutôt une fondation et il n’y a pas une limite. Donc, on va continuer de mettre la pression pour réaliser d’autres choses. »

Le chef néo-démocrate estime notamment que c’est grâce aux pressions de son parti que l’augmentation du crédit de la TPS a été maintenue par le gouvernement.

« C’est un exemple de quelque chose hors de l’entente qu’on a réalisé. Donc on va continuer de faire exactement la même chose », a-t-il poursuivi.

L’entente du NPD avec les libéraux vient, en théorie, à échéance en 2025. En place depuis le printemps 2022, elle assure au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau l’appui des néo-démocrates dans des votes clés aux Communes qui, autrement, pourraient mener à des élections.