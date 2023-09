(Ottawa ) Le Bloc québécois juge inquiétante la décision du chef du Parti conservateur Pierre Poilievre de nommer un député à un comité parlementaire qui se penche sur les droits internationaux de la personne alors que ce même député s’est réjoui l’an dernier de l’annulation de l’arrêt Roe c. Wade par la Cour suprême des États-Unis.

Le député en question, Arnold Viersen, représente la circonscription de Peace River-Westlock, en Alberta, depuis 2015. Après avoir remporté la course à la direction du Parti conservateur d’une manière décisive, en septembre dernier, Pierre Poilievre a confié de nouvelles responsabilités aux députés conservateurs, récompensant notamment les élus qui l’avaient appuyé.

Ce faisant, il a nommé le député Viersen critique en matière de droits de la personne. Du coup, il est devenu vice-président du sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères.

Selon le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, qui est aussi vice-président de ce même sous-comité, la décision de Pierre Poilievre de nommer le député Viersen à ce poste soulève de nombreuses questions.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe

« Je me demande quelles sont les orientations de Pierre Poilievre et du Parti conservateur en matière de droits humains ? Lorsque M. Viersen a tenu ses propos concernant la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Roe c. Wade, il n’était pas encore membre du sous-comité. Il a été nommé après l’élection de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur », a exposé M. Brunelle-Duceppe.

« Quel est le message qu’envoie Pierre Poilievre ? Est-ce normal de nommer à ce poste si important pour les droits humains quelqu’un qui, justement, se réjouit d’une décision qui restreint les droits à l’avortement dans d’autres pays comme c’est le cas aux États-Unis ? Est-ce que M. Poilievre est d’accord avec les propos de son porte-parole en matière des droits humains, à savoir que la pire tragédie en matière de droits humains au Canada, c’est le droit à l’avortement ? C’est une question qui doit être posée à M. Poilievre. Il doit répondre à ces questions », a ajouté le député bloquiste.

Dans une vidéo qu’il a filmée dans le stationnement de l’aéroport d’Edmonton, en juin 2022, M. Viersen saluait l’annulation de l’arrêt Roe c. Wade en disant notamment qu’il s’agissait d’un moment « historique » qu’il fallait célébrer.

Le député conservateur affirmait aussi que la plus grande violation des droits de la personne au pays était que « 300 bébés meurent chaque jour au Canada » à la suite d’avortements. « C’est une terrible tragédie des droits humains. C’est la plus grande violation des droits humains de notre époque. C’est quelque chose qui me motive à m’impliquer en politique. Jamais je n’aurais cru voir de mon vivant le renversement de Roe c. Wade », a-t-il affirmé dans la vidéo.

Le bureau de M. Poilievre n’a pas donné suite à nos demandes de commentaires jeudi au sujet de la nomination de M. Viersen.