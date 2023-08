(Ottawa) Le Parti conservateur (PCC) dénonce que le gouvernement du Canada n’ait pas nommé de commissaire permanent aux conflits d’intérêts et à l’éthique depuis six mois.

La Presse Canadienne

Mario Dion a pris sa retraite en février dernier après avoir été le dernier commissaire permanent.

Martine Richard, une avocate pour l’organisation depuis 2013, a assumé le rôle par intérim en avril, mais elle a démissionné quelques semaines plus tard en raison de la controverse suscitée par le fait qu’elle est la belle-sœur de Dominic LeBlanc, l’actuel ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales.

Depuis, les enquêtes qui seraient normalement menées par un commissaire sont en suspens jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit trouvé.

Le porte-parole conservateur responsable de l’Éthique et du Gouvernement responsable, Michael Barrett, rappelle que l’absence d’un commissaire à l’éthique signifie que le gouvernement ne peut pas faire l’objet d’une enquête sur une mauvaise conduite.

Le député Barrett, qui représente la circonscription de Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes, en Ontario, reproche au gouvernement du premier ministre Justin Trudeau d’afficher un long palmarès d’utilisation du gouvernement à son profit et à celui de ses amis. À son avis, la vacance depuis six mois au poste de commissaire est une décision délibérée.