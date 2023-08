(Québec) Québec solidaire (QS) réclame que le territoire où la gratuité du transport en commun est offerte aux aînés soit plus étendu sur le Réseau express métropolitain (REM) et que la voie réservée aux autobus soit réaménagée sur le pont Samuel-De Champlain.

La Presse Canadienne

La gratuité du transport en commun est offerte depuis quelques semaines aux personnes âgées de 65 ans et plus par le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Société de transport de Montréal (STM) pour les déplacements en autobus, en métro, en train de banlieue, en taxi collectif, en navette fluviale et en transport adapté.

Il en est de même pour les aînés de l’île de Montréal qui utilisent le REM, mais pas pour ceux qui demeurent dans une zone qui comprend la populeuse agglomération de Longueuil.

Le porte-parole de QS en matière de Transports et de Mobilité durable, Etienne Grandmont, croit que de priver à des personnes de 65 ans et plus l’accès gratuit au transport en commun est une mauvaise idée en période d’inflation élevée. À son avis, cette clientèle est de plus en plus nombreuse à utiliser le transport en commun, ce qui l’aide à rester active et à briser son isolement.

M. Grandmont, qui est député de Taschereau, à Québec, affirme que l’exclusion d’une clientèle à la gratuité permet à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le maître d’œuvre du REM, de dégager plus de profits. Il demande au gouvernement du Québec d’intervenir auprès de la CDPQ pour que la gratuité du transport collectif aux aînés soit intégrée à la grille tarifaire du REM.

Québec solidaire déplore aussi que la voie réservée aux autobus sur le pont Samuel-De Champlain ait disparu à cause d’une clause de non-concurrence avec le REM. Il soutient que cette décision prive certains usagers de la Rive-Sud d’options pour se rendre sur l’île de Montréal et empêche toute possibilité de développement futur de l’offre de transports collectifs.

Québec solidaire dit avoir interpellé la députée d’Iberville, Audrey Bogemans, et celui de Saint-Jean, Louis Lemieux, tous deux de la Coalition avenir Québec (CAQ), pour que les voies réservées soient réaménagées.