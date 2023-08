(Ottawa) Les électeurs ne seront pas dupés par l’offensive publicitaire lancée par le Parti conservateur qui vise à présenter le chef Pierre Poilievre sous un nouveau jour, estiment le Parti libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique.

« J’ai vu qu’ils essaient de changer son image. Vous pouvez changer le contenant, mais c’est le même contenu », a laissé tomber mercredi le ministre des Transports et lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, Pablo Rodriguez.

Le ministre a cité la position du Parti conservateur sur les géants du web. « Les conservateurs prennent les lignes des géants du web plutôt que de défendre le milieu de la culture et du journalisme. Ils nous disent que l’on dépense trop. Donc, ils vont couper. Mais ils ne disent pas où ils vont couper. Il peut bien changer de look s’il le veut, mais c’est le même contenu et le même discours », a ajouté M. Rodriguez.

« Qui est Pierre Poilievre ? », demande la femme du chef, Anaida Poilievre, dans la publicité qui a commencé à envahir les ondes et les réseaux sociaux mardi – dans le cadre d’une campagne qui va durer trois mois et qui va coûter 3 millions de dollars au Parti conservateur.

Sur fond de musique douce, elle décrit l’homme qui aspire à devenir premier ministre comme « le chef du gros bon sens » qui va remettre le pays sur les rails, comme un « p’tit gars » qui a été adopté et élevé par des parents ordinaires, et comme un père de famille exemplaire.

Dans cette publicité de 60 secondes, on voit le chef conservateur travailler sur son ordinateur portable, aux côtés de ses parents lorsqu’il était enfant, en vêtements de hockey, bâton à la main, sur une patinoire quelques années plus tard. On y voit également des images plus récentes de Pierre Poilievre en train de jouer avec ses enfants ou de marcher avec sa femme, souriant et sans les lunettes qu’il a toujours portées avant de les remiser cet été.

Un sourire insuffisant pour le NPD

Rien de cela n’a impressionné le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice.

« On est bien contents qu’il soit un gentil mari et un bon père de famille. On souhaite ça à tout le monde. Mais les politiques qu’il propose sont contre les intérêts des travailleurs et des travailleuses et de la plupart des familles dans le pays. C’est cela qui est important », a fait valoir M. Boulerice.

« On le présente toujours souriant dans cette publicité. Mais M. Poilievre peut être aussi très abrasif et très sec, tordre les faits ou nier la réalité. Il a aussi un passé. Un passé dans un gouvernement conservateur. Un passé où on s’attaquait aux droits des travailleurs, on s’attaquait aux services publics, on refusait d’augmenter le salaire minimum. Ce sont des politiques de droite et d’austérité qui allaient à l’encontre des besoins des familles de la classe moyenne et des plus démunis », a-t-il énuméré.

« Il a beau enlever ses lunettes et se mettre un sourire dans le visage, je ne vois pas en quoi ses politiques vont aider les gens à payer l’épicerie ou à se loger convenablement. »

Avec La Presse canadienne