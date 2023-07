Elizabeth May, qui a 69 ans, est députée depuis 2011.

Elizabeth May au repos forcé après une hospitalisation

(Ottawa) Le mari de la chef du Parti vert, Elizabeth May, dit qu’elle est à la maison après avoir passé quelques jours à l’hôpital pour surmenage, fatigue et stress.

La Presse Canadienne

John Kidder a affirmé dans une déclaration publiée sur le site web de Mme May qu’elle a reçu son congé de l’hôpital de la péninsule de Saanich samedi matin pour continuer à se reposer et retrouver son énergie.

La déclaration de John Kidder a rappelé les longues heures durant lesquelles les parlementaires sont souvent tenus de siéger.

Il a déclaré que les déplacements constants et les tâches urgentes dans la circonscription, combinés à des journées de travail pouvant durer 19 heures, feraient l’objet de griefs syndicaux dans d’autres milieux de travail.

Les collègues ont voté pour décerner à Mme May les récompenses de la « députée la plus travaillante » par le passé.

« Elizabeth a été défaite la semaine dernière à cause du surmenage, de la fatigue et du stress », indique le message.

« Dans toute autre profession, nous reconnaissons que les gens ne peuvent pas faire de leur mieux lorsqu’ils sont trop fatigués. »

Mme May a dirigé son parti de 2006 à 2019 et est revenue à la barre en 2022.