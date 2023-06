(Québec) André Fortin renonce à la direction du Parti libéral du Québec. Le député de Pontiac a affirmé qu’il a pris cette décision pour ne pas nuire à sa vie de famille.

« André Fortin ne sera pas sur les rangs de la course à la chefferie du Parti libéral », a affirmé M. Fortin en entrevue au 104,7 Outaouais.

L’élu avait déjà renoncé à tenter de remplacer Philippe Couillard lorsque l’ex-premier ministre a quitté la vie politique à la suite de sa défaite électorale en 2018.

« Je voulais aider du mieux possible mon parti, mais sans me priver d’être le genre de père que je veux être. J’ai pris la décision à ce moment-là de ne pas être chef et franchement, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Quatre ans plus tard, la conclusion tient toujours », a-t-il affirmé.

Il y aura une course, selon Fortin

« Oui, je veux aider mon parti du mieux que je le peux, mais pas si ça m’empêche d’être le genre de père que je veux être pour mes filles », a-t-il dit.

Malgré son retrait, M. Fortin a affirmé qu’il avait la conviction que cette fois-ci, il y aurait bel et bien une course à la direction du parti, et un débat d’idées. Il estime que le PLQ « doit être remis sur des bases idéologiques claires ». « C’est de plus en plus clair dans ma tête qu’il va y avoir une vraie course au PLQ. Qu’il va y avoir des candidats qui vont se présenter, qu’il va y avoir un débat d’idées », a-t-il dit.

Dominique Anglade, qui a démissionné l’automne dernier, avait été couronnée cheffe du Parti libéral à la suite du retrait du seul autre candidat, Alexandre Cusson.