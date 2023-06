Rapport de la commissaire à l’information

Il faut « accorder à l’accès à l’information l’attention dont il a tant besoin »

(Ottawa) Le principal outil législatif du gouvernement fédéral en matière de transparence et d’accès à l’information s’est progressivement érodé depuis 40 ans, au point de ne plus atteindre son but, conclut la commissaire à l’information du Canada.