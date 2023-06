Confiant de se remettre bientôt complètement, Denis Coderre a répété fermer la porte à la politique et a expliqué vouloir se consacrer désormais à ses enfants et à ses parents âgés.

Denis Coderre a confié bien se remettre de son AVC qui le laisse cependant encore avec des troubles d’élocution et qui l’oblige à marcher avec une canne. Il a tout de même bon espoir de se rétablir complètement d’ici peu.

En entrevue sur les ondes de QUB, Denis Coderre s’est confié à Philippe-Vincent Foisy, disant avoir toute la résilience nécessaire pour composer avec la situation.

Il a d’ailleurs rappelé avoir été encore bien plus au tapis au lendemain de sa défaite contre Valérie Plante en 2017, alors qu’il avait même fait une tentative de suicide, a-t-il évoqué en ondes.

Sachant que son attaque cérébrale était sur le point d’être médiatisée ce printemps, Denis Coderre a raconté qu’il a préféré l’annoncer lui-même sur Facebook. Sur une photo, en tenue d’hôpital, il s’est montré souriant, avec un message rassurant aux internautes.

Dans les faits, il a raconté avoir passé une semaine à l’hôpital et avoir dû faire de la réadaptation.

Il se sait néanmoins incroyablement chanceux de ne pas avoir davantage de séquelles, soulignant que d’autres, comme Jacques Demers, ont été autrement plus hypothéqués.

Son premier symptôme a été de voir double alors qu’il conduisait. Croyant avoir une labyrinthite – un problème d’oreilles – il n’en a pas fait de cas. Quelques jours plus tard, sa mère âgée a exigé qu’il aille à l’hôpital. Il n’y est pas allé.

C’est finalement plusieurs jours après les premiers symptômes qu’il s’est présentés à l’Hôpital général juif de Montréal.

Il note avoir été touché par les nombreux messages de prompt rétablissement et il a souligné avoir reçu de gentils souhaits du premier ministre François Legault et de la mairesse Valérie Plante.

N’empêche, il y est allé de quelques coups de gueule – à Justin Trudeau, à qui il conseille de s’assumer, et à Valérie Plante. « Montréal est sur le cul », selon lui. On ne s’y sent pas en sécurité et l’itinérance est un problème majeur, a-t-il dit.

« Ils [les électeurs] l’ont voulue, ils ont voté pour [elle], ils l’ont eue. »

Pour avoir bien en tête les symptômes d’un AVC, il faut se souvenir du mot VITE : V pour visage (est-il affaissé ? ), I pour incapacité à lever les deux bras complètement, T pour trouble de la parole et E pour extrême urgence (composez le 911).