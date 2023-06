(Ottawa) La décision du rapporteur spécial David Johnston de s’accrocher à son poste malgré qu’il ait été désavoué mercredi par une majorité de députés élus à la Chambre des communes « manque de sérieux », a déploré jeudi le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh.

La Presse Canadienne

« Je suis très déçu par le manque de compréhension de l’importance d’un tel vote appelant à son retrait et par la rapidité avec laquelle il a réagi à ce vote. J’aurais attendu d’un ancien gouverneur général une approche plus réfléchie et un plus grand respect de la volonté de la Chambre des communes », écrit M. Singh dans un communiqué.

Le chef néo-démocrate estime de surcroît que les déclarations faites par le rapporteur spécial après le vote démontrent qu’il « répond au premier ministre » alors que la situation exige « un processus qui soit indépendant de ce gouvernement ».

Dans une déclaration écrite, M. Johnston affirmait mercredi qu’il « respecte profondément » que la Chambre des communes exprime son « opinion », mais ajoutait du même souffle que « mon mandat émane du gouvernement » et qu’il entend le poursuivre.

La motion néo-démocrate réclamant son retrait venait alors d’être adoptée par une majorité d’élus. Seuls les libéraux, minoritaires, s’y étaient opposés. Selon les résultats annoncés aux Communes, 174 députés ont voté pour et 150, contre.

Avec la motion, la Chambre a également redemandé la tenue d’une enquête publique et indépendante sur l’ingérence étrangère, pour laquelle M. Johnston a exprimé un avis défavorable.

La motion n’est pas contraignante et les libéraux n’ont techniquement pas à s’y plier, mais M. Singh martèle depuis des jours qu’il croit pouvoir les amener à changer leur fusil d’épaule.