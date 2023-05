(Ottawa) Le gouvernement fédéral affirme que le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections surveillera de près les quatre élections partielles du mois prochain, afin de déceler toute ingérence étrangère.

La Presse Canadienne

Les électeurs de Notre-Dame-de-Grâce – Westmount, d’Oxford, de Portage – Lisgar et de Winnipeg South Centre éliront leurs députés le 19 juin.

Le groupe de travail a comme mandat de fournir des évaluations sur les menaces d’ingérence étrangère à un comité de sous-ministres, qui informent les membres du cabinet au besoin.

Le groupe de travail doit aussi préparer deux rapports ― l’un confidentiel et l’autre public ― à propos de toute tentative d’ingérence dans les élections partielles.

Ces mesures voient le jour alors que les inquiétudes sont de plus en plus vives concernant des allégations selon lesquelles la Chine aurait tenté d’influencer les deux dernières élections fédérales, et des accusations disant que Pékin aurait tenté d’intimider des membres du Parlement et leurs familles.

Le député conservateur Michael Chong doit témoigner mardi soir devant un comité de la Chambre des communes au sujet d’un rapport du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) disant qu’un diplomate chinois aurait tenté de l’intimider à cause de sa position au sujet du bilan de la Chine en matière de droits de la personne.

M. Chong a déclaré à la Chambre des communes que Jody Thomas, conseillère en sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau, lui a indiqué que le rapport de 2021 du SCRS avait été acheminé au Bureau du Conseil privé et aux ministères concernés.

Mais M. Trudeau et plusieurs autres ministres ont soutenu ne pas être au courant du rapport avant que le Globe and Mail n’écrive à ce sujet.

Le premier ministre a mandaté l’ancien gouverneur général David Johnston pour déterminer quelles seront les prochaines actions que le gouvernement devra entreprendre pour lutter contre l’ingérence étrangère.

M. Johnston a jusqu’au 23 mai pour informer le gouvernement de sa conclusion, à savoir si une enquête publique ou toute autre forme d’investigation sera nécessaire.