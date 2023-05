(Ottawa) Le conservateur Michael Chong, qui aurait fait l’objet d’une campagne d’intimidation de la Chine, a sollicité trois rencontres en moins d’un an avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) parce qu’il se croyait visé par des menaces.

LA PRESSE

Après que l’agence d’espionnage eut fourni au député (ainsi qu’à d’autres) une séance d’information générale sur l’enjeu de la sécurité nationale, le 24 juin 2021, celui-ci a subséquemment sollicité trois autres rencontres avec le SCRS.

« C’était pour relayer des informations que je détenais sur des menaces dont je croyais avoir été la cible », a déclaré mardi Michael Chong au sujet de ces échanges qui ont eu lieu le 5 août 2021, le 5 février 2022, puis le 18 juillet 2022, comme l’a rapporté La Presse il y a quelques jours.

Sauf pour dire que les menaces en question émanaient, selon lui, de la Chine, le député ontarien n’a pas voulu entrer dans le détail lors de sa comparution devant un comité de la Chambre des communes qui se penche sur son cas.

« Pendant aucune de ces rencontres avec le SCRS ne m’a-t-on fourni de l’information au sujet de Zhao Wei, le diplomate de la République populaire de Chine [au consulat de] Toronto », a-t-il toutefois assuré en faisant référence au représentant chinois que le gouvernement Trudeau a expulsé la semaine dernière.

L’histoire de Michael Chong a été révélée par le Globe and Mail, à qui une source de renseignement a confié que le député et des membres de sa famille à Hong Kong étaient dans la mire de Pékin, et que le SCRS avait consigné des informations allant dans un rapport publié en juillet 2021.

Le document confidentiel ne portait pas spécifiquement sur lui. Une quarantaine de députés ont d’ailleurs pris part à la séance globale offerte le 24 juin 2021, soit près de trois mois avant l’élection fédérale de septembre 2021.

Depuis que l’affaire Chong a éclaté, le SCRS a sollicité une rencontre avec la néo-démocrate Jenny Kwan, de la Colombie-Britannique, a confirmé lundi son parti. L’ancien chef conservateur Erin O’Toole a aussi reçu un appel de l’agence, selon les informations du Globe and Mail.

Les deux élus figurent parmi les critiques les plus féroces du régime chinois.

Nouvelle directive

Peu avant la comparution de Michael Chong, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a divulgué les quatre piliers d’une directive que lui et le premier ministre Justin Trudeau avaient déjà annoncée la semaine dernière.

« Le SCRS s’efforcera, dans la mesure du possible et dans le respect de la loi, tout en protégeant la sécurité et l’intégrité des opérations et des enquêtes de sécurité nationale et de renseignement, de veiller à ce que les parlementaires soient informés des menaces à la sécurité du Canada qui sont dirigées contre eux », y lit-on.

Selon Michael Chong, des informations de telle nature devraient aussi être partagées avec le président de la Chambre des communes, afin que celui-ci puisse alerter tout député concerné. Et d’ici là, il faut trouver où la machine gouvernementale a flanché, a-t-il plaidé en comité.