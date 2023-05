(Sherbrooke) Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a respecté les règles en nommant un ami comme juge, et ce, même s’il n’a pas informé le conseil des ministres de sa relation de longue date avec lui, soutient François Legault.

Le premier ministre reconnaît qu’il ignorait avant vendredi matin que le nouveau juge de la Cour du Québec, Charles-Olivier Gosselin, était un proche de M. Jolin-Barrette. Il affirme que celui-ci n’avait pas à le lui dire de toute façon lors de la réunion du conseil des ministres qui a entériné sa recommandation.

« Il y a chaque semaine beaucoup de nominations qui sont adoptées par le conseil des ministres, et puis la seule question que je pose, c’est : est-ce que les règles ont été suivies ? Et on ne commence pas à débattre au conseil des ministres », a-t-il affirmé lors d’une mêlée de presse, vendredi.

François Legault a plaidé qu’un comité de sélection indépendant fait l’analyse des candidatures et soumet jusqu’à trois noms au ministre de la Justice. Ce dernier fait son choix puis recommande la nomination au conseil des ministres.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre Françaois Legault à la période des questions, jeudi

Le premier ministre a répondu qu’il ignore si M. Gosselin était le seul nom proposé par le comité de sélection.

« Comment peut-on parler d’un conflit d’intérêts à partir du moment où les personnes sont choisies par un comité indépendant ? » a-t-il lancé. Et « le ministre n’est pas au courant » des candidatures analysées par le comité, selon lui.

Les règles imposées aux membres de son cabinet permettent-elles à un ministre de nommer un ami ? « Oui », a-t-il répondu. Et Simon Jolin-Barrette devait-il l’informer de sa relation d’amitié avec M. Gosselin au moment de procéder à la nomination ? « Non ».

Controverse

Deux nominations récentes de juge du ministre de la Justice Simon Jolin-Barette sèment la controverse. Il a nommé un ami de longue date au poste de juge de la Cour du Québec dans la Capitale en plus de choisir un avocat de Longueuil pour un poste à Sept-Îles après avoir annulé un premier appel de candidatures.

Le Soleil a rapporté vendredi que le ministre a nommé Charles-Olivier Gosselin, âgé de 36 ans, au poste de juge de la Cour du Québec, un ami de longue date, dont il a célébré le mariage. Ce dernier a été admis au Barreau en 2011.

Simon Jolin-Barrette a confirmé au quotidien qu’il était bel et bien un proche de M. Gosselin, mais affirme que « la candidature du juge Gosselin a été traitée au mérite ». Cette nomination provoque un malaise au sein du milieu juridique de Québec.

Une autre nomination, survenue au même moment, crée aussi des remous sur la Côte-Nord. Le ministre Jolin-Barrette a nommé Alexandre Germain, un avocat du contentieux du CISSS de la Montérégie-Est, au poste de juge de la Cour du Québec, à Sept-Îles.

Me Germain remplira ses fonctions à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre criminelle et pénale à Sept-Îles.

Or, cette nomination a été faite au terme d’un deuxième appel de candidatures. Selon un document consulté par La Presse, un premier appel de candidatures a été lancé l’an dernier. Le comité de sélection a remis au ministre son rapport le 12 décembre 2022.

Simon Jolin-Barrette n’a pas fait de nomination à la suite de ce rapport, il a plutôt lancé un deuxième appel de candidatures pour le même poste. Un comité de sélection a transmis un second rapport au ministre le 6 avril dernier. M. Jolin-Barette a fait son choix le 3 mai et la décision a été rendue publique le lendemain par communiqué.

Les avocats ayant soumis leur candidature lors du premier avis de concours n’étaient pas autorisés à le faire à nouveau lors du deuxième appel de candidatures, tel que le stipule le document.

Ce revirement a semé la grogne à Sept-Îles. Le maire Steeve Beaupré, un ex-procureur de la Couronne, a critiqué le choix de Simon Jolin-Barrette sur sa page Facebook.

« Monsieur le ministre, n’y avait-il pas de candidats et candidates ici à Sept-Îles, dans notre district judiciaire de Mingan, assez qualifiés et avec une connaissance du milieu et de notre réalité pour accéder à ce nouveau poste ? », a-t-il écrit sur sa page officielle.

Le ministre a décliné notre demande d’entrevue. Son cabinet a indiqué dans un courriel à La Presse que le poste du district de Mingan « a effectivement été plus difficile à combler » et « a nécessité l’ouverture d’un second concours ». Or, selon nos informations provenant de deux sources, plusieurs candidats ont soumis leur candidature lors du premier appel.

Dans son message écrit, le cabinet se contente de rappeler la procédure de nomination des juges.

Alexandre Germain a été admis au Barreau en 2008. Depuis 2020, il exerçait sa profession au sein du contentieux du CISSS de la Montérégie-Est. Il est issu du Barreau de Longueuil, qui s’est réjoui de sa nomination sur les réseaux sociaux.

Conflit avec la Cour du Québec

Cette controverse survient au moment où le ministre Simon Jolin-Barrette a relancé les hostilités avec la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, trois semaines après avoir conclu avec elle une entente sur le long conflit concernant l’horaire des juges.

Le ministre de la Justice a en effet déposé un projet de loi pour serrer la vis au Conseil de la magistrature. En plus d’ajouter 14 postes de juge à la Chambre criminelle et pénale, ce projet de loi vise à « revoir le mode de financement du Conseil de la magistrature ainsi que l’encadrement de ses prévisions budgétaires ».

Si la loi est adoptée telle quelle, le Conseil ne sera plus financé « à même le fonds consolidé du revenu », mais plutôt par « les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale ». Un changement majeur, puisque le financement du Conseil pourrait ainsi être limité par les élus.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La juge Lucie Rondeau

C’est une attaque contre l’indépendance judiciaire, l’efficacité des tribunaux et l’accès à la justice, aux yeux de la juge en chef Lucie Rondeau, également présidente du Conseil de la magistrature. Cette disposition n’a « jamais fait l’objet de discussions lors du processus de facilitation », a-t-elle affirmé dans un rare communiqué.

Selon la Cour du Québec, cette disposition du projet de loi 26 « va à l’encontre du constat de la Cour d’appel du Québec selon lequel le fait que les sommes d’argent nécessaires au fonctionnement du Conseil n’aient pas à être votées chaque année par l’Assemblée nationale, mais sont plutôt accordées de façon pérenne, lui [permet] d’assumer sa mission en toute indépendance du pouvoir exécutif et législatif ».

Les dépenses effectuées par le Conseil ont été abordées à la fin du mois d’avril, lors de l’étude des crédits budgétaires du ministère de la Justice. Il a été révélé que le Conseil avait dépassé de 1 million son budget annuel en raison de sa participation à de nombreuses contestations judiciaires, dont celle portant sur le bilinguisme des juges et la réforme de la loi 101 (projet de loi 96). Les dépenses ont atteint près de 4,6 millions de dollars, alors que le budget s’élève à 3,2 millions.

« Les crédits du Conseil de la magistrature sont des crédits permanents qui sont octroyés sans aucun contrôle, sans aucune limite. Je pense que c’est important dans une démocratie de faire en sorte que toutes les dépenses soient assujetties au contrôle et à un mécanisme de contrôle. » Il a également laissé entendre que le Conseil de la magistrature avait fait des dépenses qui outrepassent son mandat. Il avait déjà critiqué le fait que des fonds avaient servi à contester sa réforme de la loi 101.

Rappelons que les crédits de l’Assemblée nationale sont également des crédits permanents. L’article 126 de la Loi sur l’Assemblée nationale prévoit en effet que « les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu ». Ses crédits s’élèvent à 177 millions de dollars pour cette année, en hausse de plus de 20 % en deux ans.