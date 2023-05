(Ottawa) Trois associations québécoises d’aînés seront de passage à Ottawa ce jeudi pour réclamer la fin des deux poids, deux mesures. Depuis juillet 2022, la bonification de 10 % de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) s’applique seulement aux 75 ans et plus. Un projet de loi du Bloc québécois qui vise à « corriger cette injustice » sera débattu à la Chambre des communes le même jour.

« Il y a du mécontentement, il y a de la grogne, c’est palpable du côté des 65 à 74 ans, et je peux vous dire : ce n’est pas un caprice », fait valoir en entrevue la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman. Celle-ci affirme se faire interpeller toutes les semaines par des membres du Réseau FADOQ qui voudraient avoir accès à cette mesure. « C’est clair, avec l’augmentation du coût de la vie, les besoins sont vraiment là », a-t-elle ajouté.

Mme Tassé-Goodman doit rencontrer la ministre fédérale des Aînés, Kamal Khera, au parlement ce jeudi avant de participer à une conférence de presse organisée par le Bloc québécois. Les représentants de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées ainsi que de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic seront également présents.

Le débat en deuxième lecture du projet de loi C-319 de la députée Andréanne Larouche aura lieu le même jour à la Chambre des communes. Il vise à accorder l’augmentation de 10 % de la PSV dès l’âge de 65 ans et à hausser l’exemption de 5000 $ à 6500 $ pour le revenu d’emploi d’une personne dans le calcul du montant du Supplément de revenu garanti (SRG).

« Une forme d’âgisme »

« On veut enlever cette création des deux classes d’aînés qui a été faite par les libéraux », résume l’élue en entrevue. Il s’agit de l’un des engagements pris par le Bloc québécois lors de la dernière campagne électorale. « C’est une forme d’âgisme, dénonce-t-elle. On appauvrit ceux de 75 ans et moins. »

« Ce groupe d’âge est plus susceptible de faire face à des coûts de santé plus élevés, de souffrir d’isolement, de maladie ou de handicap que les aînés les plus jeunes », a fait valoir la ministre Khera dans une déclaration écrite.

L’augmentation de 10 % de la pension équivalait à 766 $ lors de la première année pour les aînés qui touchaient la prestation intégrale, selon le budget de 2022. Le gouvernement prévoyait alors que la somme de 68,2 milliards allouée pour l’ensemble du programme de la Sécurité de vieillesse en 2022-2023 allait atteindre 87,2 milliards en 2026-2027. Ces montants comprennent la PSV, le SRG et d’autres allocations.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a indiqué mercredi que son parti appuierait le projet de loi bloquiste. Les conservateurs, qui avaient voté pour une motion en 2021 afin de bonifier la PSV de 110 $ par mois, n’ont pas répondu à la demande de La Presse. Ils ont depuis changé de chef.