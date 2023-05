Le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, et la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, avaient dévoilé quelques heures plus tôt le nouveau passeport canadien.

(Ottawa) Le chef conservateur Pierre Poilievre accuse le gouvernement d’effacer l’apport des anciens combattants de l’histoire canadienne. L’image du monument commémoratif de Vimy n’apparaîtra plus dans le nouveau passeport dévoilé mercredi.

« Ils ont effacé la crête de Vimy pour mettre une image d’un écureuil mangeant une noix », s’est moqué M. Poilievre lors de la période des questions.

« Ils ont effacé Terry Fox, un gars qui a traversé l’autre bout du pays pour lutter contre le cancer, pour mettre un homme qui ratisse les feuilles et ils ont effacé la ville de Québec pour mettre ce qui semble être un premier ministre enfant nageant dans le lac Harrington. Le premier ministre pourrait-il être plus déconnecté des Canadiens ? »

« Il n’y a pas personne qui va prendre des leçons du Parti conservateur sur comment on traite les vétérans, a rétorqué M. Trudeau. Ils étaient toujours très rapides pour les utiliser comme symbole ou pour les photos op, mais ils ont coupé les bureaux de service des vétérans à travers le pays. »

Le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, et la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, avaient dévoilé quelques heures plus tôt le nouveau passeport canadien. En plus de modifier les illustrations qui ornent ses pages, le gouvernement a ajouté de nouvelles caractéristiques de sécurité pour éviter la contrefaçon et la falsification.