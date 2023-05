Une possible tentative de rouvrir le débat sur l’avortement

(Ottawa) La Chambre des communes débattra mardi du projet de loi d’initiative parlementaire de la conservatrice Cathay Wagantall, sur « la violence envers les femmes enceintes », qui vise selon les libéraux à rouvrir le débat sur l’avortement « par la porte d’en arrière ».

L’élue saskatchewanaise, à qui l’on doit de nombreuses tentatives de revisiter le droit à l’avortement, a tenu une conférence de presse au parlement, en matinée, pour discuter du projet de loi qu’elle a déposé en janvier dernier, le C-311.

Il propose d’amender le Code criminel afin d’y inscrire que « le fait d’agresser sciemment une femme enceinte » ou lui « causer des dommages corporels ou moraux » deviennent des « circonstances aggravantes aux fins de détermination de la peine ».

« Le Canada a besoin de ce projet de loi », a plaidé Mme Wagantall au micro, entourée de gens qui ont vécu une tragédie de la sorte, et qui espèrent selon elle que « le Parlement prenne cette position courageuse pour les femmes ».

Au moment du dépôt de C-311, la députée libérale Rachel Bendayan y voyait une façon de rouvrir le débat sur l’avortement, et plaidait qu’après le renversement de Roe c. Wade aux États-Unis, on ne devrait pas « tenir ce droit-là pour acquis, même au Canada ».

« Ça n’a rien à voir avec l’avortement », a soutenu la députée Wagantall, assurant que « d’un point de vue juridique », cela ne mènerait pas à la reconnaissance du statut du fœtus, tout en invitant les médias à « faire leurs recherches ».

Elle a aussi affirmé que le chef Pierre Poilievre était en faveur de son projet de loi.

« Oui », a-t-elle assuré sans équivoque.

Peu après la conférence de presse de Mme Wagantall, de l’autre côté de la rue Wellington, le gouvernement Trudeau annonçait du financement pour renforcer l’accès à des services d’interruption de grossesse au Canada.

« Je suis impatiente de débattre », a déclaré la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Marci Ien.

La dernière tentative de la députée Wagantall de rouvrir le débat sur l’avortement a fait chou blanc. En juin 2021, son projet de loi C-233 sur les avortements en fonction du sexe a été battu en deuxième lecture, à 248 voix contre 82.

Les conservateurs l’avaient très majoritairement appuyée, mais tous les élus du caucus du Québec s’y étaient opposés.

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a juré, comme ses prédécesseurs, que le débat sur l’avortement resterait clos sous sa houlette, et qu’il laisserait ses députés voter librement dans l’éventualité où un projet de loi d’initiative parlementaire était mis aux voix.