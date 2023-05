(Londres) Le premier ministre Justin Trudeau affirme que le roi Charles III est profondément aligné sur les priorités fondamentales des Canadiens en matière de réconciliation avec les peuples autochtones et d’environnement.

Il a formulé ces commentaires lors d’un point de presse devant les journalistes dimanche matin à Londres, au lendemain du couronnement du roi.

M. Trudeau qui dit connaître le souverain britannique depuis des décennies le juge engagé à préserver la nature.

Selon le premier ministre, lorsque le roi Charles III a tendu la main aux peuples autochtones ces derniers jours, il a démontré qu’il comprend les problèmes créés par l’histoire coloniale britannique au Canada.

« Ça a été un moment, oui pour réfléchir à l’histoire de notre démocratie, mais aussi des traditions qui nous ont animées, mais aussi beaucoup de regarder vers l’avenir, que ce soit au chapitre de la protection de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui ont toujours été une priorité pour le roi Charles au cours des dernières décennies », a déclaré M. Trudeau.

« Ou encore, de réfléchir sur les traditions et l’histoire coloniale que nous avons au Canada et le besoin de s’engager de façon positive et substantielle avec les peuples autochtones pour créer de meilleurs partenariats et un avenir basé sur le respect et la dignité de tous », a-t-il ajouté.

Le couronnement de Charles a attiré, samedi à Londres, des admirateurs de la royauté de partout dans le monde, dont des milliers qui ont campé pendant la nuit le long de l’itinéraire de deux kilomètres parcouru par la procession.

Les sympathisants ont agité des drapeaux, enfilé des capes, des chapeaux et des couronnes, et ont applaudi chaque fois qu’ils ont aperçu un membre de la famille royale passant dans un cortège.

Les drapeaux canadiens étaient bien visibles dans les jours précédant l’évènement, alors que des monarchistes de partout au pays se joignaient à l’atmosphère festive à l’extérieur du palais de Buckingham.

De nombreux Canadiens dans la foule ont salué la vie de service public de Charles, ses nombreuses visites au Canada et son engagement de plusieurs décennies dans la lutte contre les changements climatiques

Mais les sondages suggèrent qu’une grande majorité de Canadiens se sentent indifférents par rapport à Charles III, et qu’ils ont peu ou pas d’attachement à la famille royale. Un sentiment, qui a grandi depuis la mort de la reine Élisabeth II en septembre dernier. Un pourcentage important pense également qu’il est temps pour le Canada de reconsidérer ses liens avec la monarchie.

Justin Trudeau a noté que les Canadiens avaient une affection extraordinaire pour la mère de Charles, la reine Élisabeth. Il a dit que cela représente un défi pour quiconque assume le rôle de chef d’État du Canada.

« Évidemment, nous aurons de très nombreuses années au cours desquelles les Canadiens apprendront à connaître son approche et son profond engagement envers le service, qui comprend un leadership sur les questions de l’environnement et de la réconciliation », a déclaré M. Trudeau.

J’ai hâte, aux côtés des Canadiens, de continuer à travailler avec lui sur de grandes choses qui affectent non seulement le Canada, mais la planète. Justin Trudeau, premier ministre canadien

John Craig, professeur d’histoire britannique et anglaise à l’Université Simon Fraser de Vancouver, a déclaré que la plupart des Canadiens ne pensent probablement pas beaucoup à la monarchie.

« En dehors de la visite occasionnelle d’un membre de la famille royale en exercice ou d’un autre, cela semble totalement éloigné de la vie des gens », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique depuis le comté de Lincolnshire, dans l’est de l’Angleterre.

Cependant, il a également déclaré qu’il ne percevait pas une « véritable vague d’intérêt » pour la modification du régime constitutionnel du Canada, que ce soit de la part des citoyens ou des politiciens.

M. Craig a affirmé qu’il ne fait aucun doute que Charles est un « homme sérieux », qui a travaillé au fil des ans sur des initiatives importantes telles que la réconciliation, les changements climatiques et le soutien aux jeunes défavorisés. Bien qu’il ait plus de 70 ans, le monarque va probablement redoubler d’efforts maintenant qu’il a été couronné, a souligné le professeur.

Reste à savoir si cela le fera aimer des Canadiens, a souligné M. Craig, en faisant écho à l’un des commentaires de Justin Trudeau sur la défunte reine.

« Lorsqu’on prend les rênes de quelqu’un qui est monarque depuis plus de 70 ans, c’est une tâche très difficile à accomplir », a évoqué le professeur d’histoire.

Le couronnement du nouveau chef d’État du Canada a été marqué par une cérémonie à Ottawa samedi, ainsi que par des évènements et des soirées de visionnement à travers le pays.

Le Royaume-Uni tient des évènements toute la fin de semaine, dont un concert au château de Windsor dimanche et plusieurs pique-niques, des initiatives de bénévolat et des évènements communautaires plus petits.