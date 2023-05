(Ottawa) Les députés de la Chambre des communes ont observé une minute de silence jeudi à la mémoire de Régis Lavoie et de Christopher Lavoie à l’initiative du Bloc québécois. Leurs corps ont été retrouvés la veille près de Baie-Saint-Paul.

Ils avaient été emportés par le courant lundi en tentant d’aide à des résidants de Saint-Urbain aux prises avec les inondations. Cette localité est située à une demi-heure au nord de Baie-Saint-Paul. Régis Lavoie était âgé de 55 ans et Christopher Lavoie de 23 ans. Ce dernier était pompier volontaire depuis un an et demi. Son père a critiqué le fait qu’il soit envoyé « dans une rivière, dans une chaloupe, quand il ne savait même pas nager ».