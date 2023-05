Congrès du Parti libéral du Canada

Attaques frontales de Justin Trudeau contre Pierre Poilievre

(Ottawa) Il a roulé les manches de sa chemise, pris des selfies et dit : Better is always possible. Au cas où ce n’était pas encore clair, Justin Trudeau a semblé vouloir dissiper tout doute jeudi soir au congrès national du Parti libéral : la campagne électorale est déjà commencée.