Ottawa a déclaré que dimanche matin, 400 Canadiens et résidents permanents avaient quitté le Soudan jusqu’ici et que l’armée canadienne avait effectué six vols d’évacuation. Par contre, 230 personnes qui avaient demandé l’aide du gouvernement canadien se trouvaient toujours dans ce pays.