Sommet Global Citizen NOW

La présence de Trudeau fait sourciller des ONG et l’opposition

(Ottawa) Que s’en va faire Justin Trudeau au sommet Global Citizen NOW, à New York, à peine trois semaines après avoir sabré 15 % dans l’aide internationale au budget fédéral ? Une coalition d’ONG se pose la question, y voyant une incohérence. Les conservateurs et les néo-démocrates s’y sont aussi opposés, pour des raisons différentes.