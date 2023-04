(Ottawa) Le gouvernement fédéral abandonnera la liste d’armes d’assaut interdites dans ses nouveaux amendements au projet de loi C-21. Il compte ajouter un processus d’autorisation des armes à feu avant leur arrivée sur le marché canadien. Celui-ci serait géré par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Ce nouvel outil avait été demandé par le Bloc québécois.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a indiqué en comité parlementaire mardi après-midi que le gouvernement déposera un nouvel amendement avec une définition technique des armes d’assaut, mais qu’il ne sera pas accompagné d’une liste cette fois. L’expression « arme de chasse » que l’on pouvait lire dans la version française des amendements précédents sera également enlevée.

Une source au sein de son Cabinet a indiqué que les nouveaux amendements viseraient davantage les fabricants d’armes à feu que les précédents perçus comme ciblant les chasseurs.

Le gouvernement avait causé la surprise en février en retirant deux amendements controversés qui ajoutaient une interdiction des armes d’assaut au projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu. Le geste avait été bien accueilli par tous les principaux partis de l’opposition.

Les deux amendements incluaient une définition évolutive pour englober à la fois les armes à feu déjà sur le marché et celles à venir, et une longue liste de modèles interdits qui faisait plus de 300 pages. Cette liste avait semé la colère et la confusion. Outre les modèles déjà prohibés par décret, elle incluait la SKS, une arme de style militaire fréquemment utilisée par les chasseurs et par les Autochtones. L’Assemblée des Premières Nations s’était opposée fermement au projet de loi C-21 en décembre, quelques mois avant que le gouvernement retire ses amendements.

L’avenir de la SKS, une arme de style militaire fréquemment utilisée par les chasseurs et par les Autochtones, ne fait toujours pas l’objet d’un consensus

Les nouveaux amendements contiendraient une définition des armes d’assaut qui seraient interdites par la voie législative. Déjà, environ 1900 modèles sont prohibés par décret. L’avenir de la liste semble moins certain. Le Bloc québécois s’y oppose et le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a évité de prendre position clairement en faveur d’une telle liste mardi.

L’approche à deux volets pour interdire les armes d’assaut avec une définition et une liste est préconisée par PolySeSouvient parce qu’elle est plus complète. L’objectif est d’interdire les armes de style militaire qui peuvent servir pour les tueries de masse comme celle de la Polytechnique, où 14 femmes avaient été tuées et 13 autres personnes blessées, ou comme celle survenue dans le quartier Danforth à Toronto, en 2018, qui avait fait deux morts et 13 blessés.

Singh clarifie sa position

Plus tôt dans la journée, le chef néo-démocrate a tenté de dissiper les doutes d’un point de presse. Jagmeet Singh s’est dit pour une interdiction des armes d’assaut et des armes de poing, mais est demeuré flou sur la façon dont les néo-démocrates s’y prendraient pour cibler les fabricants.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Jagmeet Singh a indiqué que son parti allait déposer ses propres amendements pour éliminer les échappatoires utilisées par les manufacturiers d’armes à feu.

« Je veux dire clairement que moi, personnellement comme chef, et nous comme parti, nous sommes pour une interdiction des armes d’assaut, a-t-il affirmé en point de presse. Nous sommes pour une interdiction des armes de poing. »

Les groupes PolySeSouvient à Montréal et Danforth Families for Safe Communities à Toronto avaient appelé M. Singh la veille à clarifier la position de son parti. Ils accusent certains députés néo-démocrates d’avoir relayé la désinformation véhiculée par le lobby proarmes. Le NPD, selon eux, nuit aux efforts pour le contrôle des armes à feu lors de l’étude du projet de loi C-21 en comité parlementaire.

Une coalition de 32 organisations féministes, dont la Fédération des femmes du Québec, a également écrit au chef néo-démocrate pour lui demander de soutenir « fermement » de nouveaux amendements afin d’interdire les armes d’assaut et d’imposer un gel de la vente de nouvelles armes de poing. La coalition réclame que le NPD « travaille dans l’urgence » afin de s’assurer que le texte législatif passe en troisième lecture avant l’ajournement des travaux parlementaires pour l’été.

M. Singh a indiqué que son parti allait déposer ses propres amendements pour éliminer les échappatoires utilisées par les manufacturiers d’armes à feu. « L’approche dans le passé, c’était une approche qui effectivement ignorait les fabricants, a-t-il dit. […] On va mettre fin à ça avec les amendements qu’on va proposer cette semaine. »

Il n’a pas été en mesure d’expliquer comment les néo-démocrates s’y prendront. Il n’a pas voulu dire non plus si les amendements néo-démocrates interdiraient eux aussi la SKS.

« On est ouvert à trouver des solutions pour bannir les armes d’assaut ou les armes de poing, mais on n’appuie pas l’approche des libéraux, a-t-il répondu. Ce qu’ils ont fait n’a pas fonctionné, ils n’ont pas consulté les communautés autochtones. »

Les amendements proposés par les néo-démocrates incluraient une définition qui clarifierait « la responsabilité des fabricants » d’armes à feu et des mécanismes qui les empêcheraient de faire des modifications techniques à leurs produits pour échapper à la loi.

Le député Peter Julian, qui siège au comité permanent de la sécurité publique et nationale, a évité les questions de La Presse à ce sujet en s’engouffrant dans la Chambre des communes mardi. C’est à lui que reviendrait la tâche de déposer les amendements du NPD.