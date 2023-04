(Québec) Colère et déception : les députés caquistes des régions de Québec et Chaudière-Appalaches se vident le cœur dans un caucus spécial avec le premier ministre François Legault, alors que la ministre Martine Biron demande une compensation pour sa région.

« Je veux aussi en quelque sorte lui témoigner cette colère qui gronde en moi depuis bientôt une semaine », a laissé tomber le député de Montmorency Jean-François Simard.

Le président de la Commission des finances publiques veut également rapporter à François Legault « les nombreuses discussions, les nombreux courriels que j’ai reçus ». « Il y a un mélange d’émotion, vous savez, de l’incrédulité, de l’incompréhension, de la déception, parfois même de la colère », a-t-il dit.

Il s’attend à ce qu’on lui explique de quelle façon l’intégration entre les populations de la Rive-Nord et de la Rive-Sud du Saint-Laurent se poursuivra.

La ministre Martine Biron, qui représente la circonscription de Chutes-de-la-Chaudière, a réitéré ce qu’elle avait dit à La Presse la veille : sa région doit être compensée pour cette promesse brisée. « Je pense que c’est ce qu’on fait généralement quand on ne tient pas nos promesses. Je vais te le rendre, je t’en dois une. L’ascenseur doit remonter », a-t-elle laissé tomber.

Appris sur le tard

La députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, a déjà ouvertement critiqué l’alternative au tunnel autoroutier abandonné par la CAQ. Le tunnel de transport collectif proposé par la ministre des Transports Geneviève Guilbault n’est pas « une formule gagnante » pour sa circonscription, avait-elle dit la semaine dernière.

« Depuis une semaine, on entend ce que nos citoyens nous disent. Je viens porter la voix des citoyens de Bellechasse. Ils sont parfois fâchés, parfois déçus, certains sont carrément en colère. On doit travailler ensemble à trouver des solutions pour rassembler tout ça », a-t-elle dit. Elle aurait aimé apprendre plus tôt la décision du premier ministre. Elle a été mise au courant mardi dernier.

À son arrivée à la réunion, la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, a reconnu qu’il y a « clairement » un mécontentement dans sa circonscription au sujet du recul de son parti. « Je suis déçue, mes citoyens sont déçus. Je ne me suis pas cachée ce week-end, je suis allée dans la circonscription, j’ai parlé à mes citoyens, mes maires, mes préfets. Et là, je m’attends à avoir plusieurs réponses à mes questions. » Ces questions au premier ministre portent sur « le fondement » de la décision et « la séquence » de la prise de décision et de son annonce.

Accuser le coup

« Dans Portneuf, on accuse le coup aussi. On est déçu de constater les résultats », a commenté de son côté Vincent Caron, député de cette circonscription.

Il se range derrière la décision devant des « chiffres qui démontrent que, pour l’instant, il faut revoir complètement le projet ». « Vous savez, un milliard, c’est 1000 millions. Ça vaut la peine de réfléchir à tout ça […] et se remettre en question. »

Le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, qui avait affronté le chef conservateur Éric Duhaime lors des élections, a utilisé un prétexte pour ne pas répondre aux questions des médias. « Comme vice-président de l’Assemblée nationale, je ne peux m’astreindre à faire des commentaires », a-t-il affirmé tout en se rendant à la réunion convoquée par le premier ministre sur le sort d’une promesse caquiste.

Comme La Presse l’a indiqué mardi, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a fait savoir au parti qu’il est atteint de la COVID-19.

Le ministre de la Cybersécurité Éric Caire, qui avait promis de démissionner si jamais le projet était abandonné, n’a pas souhaité commenter à son arrivée au caucus, tout comme le ministre de l’Éducation Bernard Drainville et la ministre des Transports Geneviève Guilbault, qui s’est présentée plus de 20 minutes après les autres élus à ce caucus.