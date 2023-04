(Québec) Compte tenu de leur charge de travail et de leur horaire atypique, des heures passées à voyager entre leur circonscription et Québec, mais aussi dans un contexte sécuritaire « de plus en plus préoccupant », le comité chargé de réviser le salaire des députés propose de faire passer leur rémunération annuelle de base de 139 745 $ à 169 950 $.

Ces montants incluent l’indemnité annuelle de base et l’allocation de dépenses des élus. Le rapport du comité, formé à la demande du Bureau de l’Assemblée nationale (BAN) de l’ex-députée libérale Lise Thériault et de l’ex-député péquiste Martin Ouellet, a été déposé mercredi au Salon bleu. Les élus devront adopter une loi s’ils veulent appliquer ces recommandations.

Plus en détail, l’indemnité annuelle de base d’un député est actuellement de 101 561 $. À cela s’ajoute une allocation de dépenses qui porte sa rémunération à 139 745 $. Dans la présente législature, seulement 10 députés touchent ce salaire de base, n’occupant aucune autre fonction rémunérée (président de commission, adjoint parlementaire, etc.). À titre comparatif, un élu à l’Assemblée législative de l’Ontario est payé 116 500 $ pour siéger à Queen’s Park, à Toronto.

M. Ouellet et Mme Thériault, qui ont travaillé au sein du comité avec Jérôme Côté, un « professionnel de la rémunération et de la gestion stratégique des ressources humaines », s’étonnent que l’indemnité annuelle des élus (101 561 $) soit inférieure à ce qu’obtient un attaché ou un conseiller politique, dont la rémunération maximale est de 106 126 $.

En comparant la rémunération de base des députés aux cadres des secteurs publics et parapublics, notent-ils, « la rémunération des députés [incluant l’allocation de dépenses, soit] 139 745 $, se place […] tout juste après la rémunération octroyée aux cadres […] des Centres de services scolaires, [à] 140 967 $ ».

En faisant passer la rémunération annuelle de base de 139 745 $ à 169 950 $, l’augmentation recommandée correspond à 21 %. Lise Thériault et Martin Ouellet jugent qu’elle devrait par ailleurs être appliquée de façon rétroactive à partir de l’exercice financier 2023-2024, puis indexée « de façon équivalente à toute révision et majoration du traitement de la classe 4 de la catégorie des premiers dirigeants, vice-présidents et membres d’un organisme du gouvernement ».

Une question délicate

La question de la rémunération des élus est un enjeu délicat, et ce, depuis toujours. La dernière révision du salaire des députés remonte au début des années 2000.

« La question d’apparence de conflit d’intérêts demeure un enjeu chaque fois que les conditions de travail des députés sont discutées. Leurs conditions sont fixées dans une loi et elles ne peuvent donc être modifiées que par les parlementaires eux-mêmes », rappellent M. Ouellet et Mme Thériault dans leur rapport.

« La création d’un comité permanent ayant pour mandat de revoir périodiquement les conditions de travail des parlementaires pourrait sans aucun doute amoindrir cet enjeu et permettre aux parlementaires de conserver une plus grande distance avec cette question », ajoutent-ils, reprenant ainsi une recommandation formulée en 2013 par le Comité consultatif indépendant sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale qu’avait présidé la juge à la retraite de la Cour suprême du Canada, Claire L’Heureux-Dubé.

Pour Lise Thériault et Martin Ouellet, il ne fait aucun doute que la « fonction précaire » d’un député, dont le mandat se renouvelle tous les quatre ans, lorsqu’un parti obtient une majorité de sièges au Salon bleu, justifie une rémunération concurrentielle. Selon un sondage réalisé en 2019 à la demande du BAN, les élus ont estimé consacrer en moyenne « 63 heures par semaine à leur travail et 10 heures par semaine à leurs déplacements professionnels ».

« La carrière politique est souvent de courte durée. Elle pose aussi des défis particuliers lorsqu’elle prend fin. Un constat demeure : ceux arrivés au mi-temps de la vie active ont mis leur carrière sur pause. Dans bien des cas, ils devront mettre à jour leurs connaissances et leur réseau de contacts professionnels. Les perspectives d’emploi ou les possibilités de reconversion après la fin de leur parcours sont souvent plus rares ou difficiles », écrivent-ils.

En plus de leur indemnité annuelle de base, de l’allocation de dépenses et des indemnités additionnelles lorsqu’ils occupent des fonctions parlementaires, les élus de l’Assemblée nationale ont accès à un régime d’assurances collectives, à une allocation de transition en fin de mandat et à un régime de retraite.

« Juge et partie »

La rémunération a toujours été un sujet délicat à l’Assemblée nationale. C’est ainsi que les députés ont pour la plupart refusé de commenter les conclusions du comité. Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, affirme que les élus ne devraient pas décider eux-mêmes de leur rémunération. « C’est dur d’être juge et partie. J’ai présidé plusieurs comités de rémunération de compagnies publiques, je pense qu’il faut laisser aux tierces parties le soin de regarder ce qu’on fait et d’évaluer si on est sur ou sous-payé. La clé de ça, c’est d’avoir des gens de l’extérieur. Parce que c’est sûr qu’on ne peut pas demander aux élus de décider comment ils vont se faire payer. »

Lorsqu’on lui a rappelé que le Bureau de l’Assemblée nationale formé d’élus prendra la décision, il a réitéré que des « gens de l’extérieur doivent prendre position ». Une experte en ressources humaines est membre du comité formé d’ex-élus.

« Quand on vient faire ce travail-là (député, NDLR), on le fait pour d’autres raisons que l’argent, on s’entend. Ceci étant dit, est-ce que les gens devraient être payés selon la valeur de ce qu’ils amènent ? Je pense que oui. Ce n’est pas à moi de juger », a ajouté M. Fitzgibbon.

La députée caquiste Marie-Louise Tardif a dit être « assez payée ». Elle a écarquillé les yeux lorsqu’on l’a informée de la proposition d’une hausse de 20 %. « Oh ! Je vais y penser ! C’est beaucoup ! »