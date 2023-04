Ingérence étrangère

Trudeau prudent au sujet d’un registre d’agents étrangers

(Ottawa) Justin Trudeau a évoqué lundi l’internement de Canadiens d’origines japonaise et italienne pendant la Seconde Guerre mondiale pour appeler à la plus grande prudence face à l’adoption d’un « registre des agents étrangers », comme l’ont fait l’Australie et les États-Unis, afin de lutter contre l’ingérence étrangère.