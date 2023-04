Devant la hausse des évènements météorologiques extrêmes, Québec solidaire réclame un Fonds d’urgence climatique dédié aux communautés touchées par des catastrophes liées au climat, comme les tempêtes, les inondations ou les incendies de forêt.

« La science est claire : les évènements météorologiques extrêmes comme la tempête de verglas qu’on a vécue la semaine dernière et qui a causé beaucoup de dégâts seront de plus en plus fréquents à l’avenir », a plaidé la responsable de Québec solidaire en matière d’environnement, Alejandra Zaga Mendez.

Afin d’être mieux préparé à d’éventuels désastres, la formation de gauche presse le gouvernement de François Legault de mettre de l’argent de côté spécifiquement dédié aux catastrophes liées au climat.

Le Fonds d’urgence climatique permettrait de mettre en place « des mesures de planification et de préparation aux situations d’urgence et de sinistres », de fournir un soutien immédiat aux communautés touchées et d’aider à la reconstruction des infrastructures endommagées.

« Ce n’est pas normal qu’en 2023, le Québec ne se soit pas encore doté d’un Fonds d’urgence spécifiquement dédié aux catastrophes climatiques », a souligné Mme Mendez.

Québec solidaire en avait aussi fait la revendication en novembre dernier dans la foulée de la COP27 en Égypte, où le ministre de l’Environnement Benoit Charette avait annoncé une aide financière aux pays les plus vulnérables.

La formation politique veut ainsi prendre exemple sur la Colombie-Britannique, qui a mis sur place un fonds similaire en 2017. « Si le gouvernement a bien des réserves de stabilisation et des réserves pour éventualités, il n’a pas d’argent mis de côté spécifiquement pour les urgences climatiques », a fait valoir la formation politique.