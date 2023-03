(Québec) Au plus bas dans les sondages et après une défaite historique, le Parti libéral du Québec (PLQ) prépare les fondations de sa relance. Il met en place un comité, co-présidé par l’ex-éditorialiste André Pratte et la députée Madwa-Nika Cadet, qui déposeront l’automne prochain un rapport actualisant les valeurs du parti et définissant sa raison d’être.

Accompagnés du président du parti, Rafaël Primeau-Ferraro, M. Pratte et Mme Cadet ont présenté jeudi les membres de leur comité, sur lequel siègent entre autres Antoine Dionne Charet, militant de longue date et fils de l’ancien premier ministre Jean Charest, de même que d’ex-députés comme l’ancien chef par intérim Pierre Arcand et les anciens ministres Lucie Charlebois et Jean D’Amour.

« Le gouvernement de la Coalition avenir Québec n’est pas éternel. L’histoire nous démontre qu’un jour, peut-être plus proche qu’on pense, les Québécois chercheront une solution de rechange. Ce jour venu, le Parti libéral du Québec doit être prêt. Et pour être prêt, avant de rédiger une prochaine plateforme électorale, le parti et ses militants doivent se replonger dans [leurs] valeurs profondes », a affirmé André Pratte.

« Ça ne veut pas dire que nous allons changer qui nous sommes. Ce que ça veut dire, c’est que comme courant politique, il faut évoluer [et] ajuster l’incarnation de nos valeurs aux nouveaux contextes », a-t-il ajouté.

Un rapport avant la course

Le rapport du comité sera présenté à l’automne lors d’un évènement officiel du parti devant des militants. À ce jour, le PLQ compte environ 20 000 membres. Détail important : le prochain chef du parti ne sera pas lié aux conclusions formulées par le comité de relance. Les règles de la course seront annoncées plus tard cette année, au printemps ou à l’automne.

« Les valeurs de notre parti sont fortes. Nous les connaissons bien. Elles sont universelles et nous ne les changerons pas », a affirmé jeudi le président du Parti libéral, Rafaël Primeau-Ferraro.

Notre rôle ne sera pas d’écrire la prochaine plateforme électorale du parti, mais de fournir un cadre, un guide, une boussole […] une pièce de casse-tête, un morceau crucial, un élément de la fondation. Madwa-Nika Cadet, députée du PLQ

Selon le plus récent sondage Léger, publier plus tôt ce mois-ci dans Le Devoir, le PLQ ferme la marche des intentions de vote parmi les partis représentés à l’Assemblée nationale. En date du 28 février dernier, la firme de sondage a évalué que les libéraux obtenaient l’appui de 14 % des électeurs, recueillant à peine 4 % de soutien auprès des francophones.