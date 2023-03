(Québec) François Legault a laissé entendre en plein Salon bleu jeudi que le président du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn, convoiterait la direction du Parti libéral du Québec (PLQ). Ce dernier le nie et reproche au premier ministre de faire de la partisanerie.

La Presse signalait mardi que les relations sont tendues entre le gouvernement et le Conseil du patronat depuis quelques mois. Chez les caquistes, on constate la multiplication soudaine des sorties de ce lobby contre les plans du gouvernement. On soupçonne Karl Blackburn de se positionner pour devenir chef du PLQ. Cet ancien député libéral de Roberval et directeur général du PLQ était l’organisateur en chef de Jean Charest lors de quelques élections.

À l’occasion de la période des questions au Salon bleu, François Legault en a remis une couche. Il s’en ait pris ouvertement à Karl Blackburn. Le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, accusait le premier ministre de ne pas lutter contre « la crise de la pénurie de main-d’œuvre », alors que le nombre de postes vacants augmente encore. Il citait des propos de Véronique Proulx, des Manufacturiers et exportateurs du Québec, et de Karl Blackburn, du CPQ, qui sont déçus du budget Girard sur cette question.

« Le chef du Parti libéral nous parle de Karl Blackburn… Je ne sais pas s’il va se présenter à la chefferie du Parti libéral », a lancé le premier ministre.

Karl Blackburn a donné sa réplique sur les réseaux sociaux, niant « les rumeurs ». « Je ne serai pas candidat » à la direction du PLQ. « Je ne vais nulle part », a-t-il gazouillé sur Twitter. « Avec la pénurie de main-d’œuvre, l’inflation et la menace de récession, mon avenir professionnel est-il vraiment la priorité du gouvernement ? »

Il a ajouté que son « parti pris, ce sont les employeurs et ça le restera ». « C’est la place de l’économie dont je me soucie, peu importe la couleur du gouvernement. On doit mettre la partisanerie de côté et travailler pour la prospérité du Québec. »