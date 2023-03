Les élus de Québec solidaire vont boycotter la radio web de Québecor, Qub Radio, pour dénoncer les propos « haineux et dégradants » du chroniqueur Gilles Proulx, qui a affirmé qu’« on devrait les achever une fois pour toutes, ces épais ». Ils exigent des excuses et une rétractation publique.

« Je demande à Gilles Proulx, Richard Martineau et Qub radio une rétractation complète et des excuses publiques. Tant et aussi longtemps que ces excuses n’auront pas été formulées, aucun député de Québec solidaire ne participera aux émissions de Qub radio. Nous examinons également les recours légaux qui s’offrent à nous », a dénoncé jeudi le chef parlementaire du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, dans un communiqué de presse.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois

« Nous sommes des êtres humains, nous avons des familles. Il y a des limites », a-t-il ajouté.

Le parti reproche à Gilles Proulx des propos tenus le 10 mars dernier à l’émission de Richard Martineau. « Les députés de Québec solidaire y sont qualifiés de “ bâtards » et de “ cochonneries ” par le chroniqueur, en plus d’être traités de “ gangrène ”, de “ menteurs ” et d’être accusés de se livrer à de la “ putasserie ” », a déploré M. Nadeau-Dubois.

Et dans une autre chronique maintenant retirée du web, toujours avec Richard Martineau, le député souligne que « M. Proulx va plus encore plus loin. » « Après avoir longuement parlé de moi, il s’exclame : “ on devrait les achever une fois pour toutes, ces épais. ” », a-t-il ajouté.

Climat hostile

M. Nadeau Dubois estime qu’« il est normal et sain que des chroniqueurs critiquent sévèrement les élus et leurs idées », mais qu’« ici, on a affaire à des propos violents, haineux et dégradants envers des élus de l’Assemblée nationale du Québec, sur les ondes d’un média important ». Il s’en est pris également à M. Martineau, qui n’est « jamais intervenu » pour rectifier ces propos.

« On ne peut pas tolérer ça et Qub radio n’aurait pas dû tolérer ça », a-t-il dénoncé.

M. Nadeau-Dubois fait un lien entre ces propos et le « climat hostile et même parfois violent sur les réseaux sociaux ». « Lors de la dernière campagne électorale, les menaces envers des élu-es ou des candidat-es ont explosé. Un nombre record d’arrestations ont été effectuées par les forces policières », a-t-il écrit.

« Dans ce contexte, nous avons tous une responsabilité. La grande majorité des chroniqueurs font leur travail avec respect, mais si des propos haineux, violents et dégradants sont tolérés sur ses ondes, Qub radio est responsable. Les propos de Gilles Proulx sont non seulement dangereux pour le climat social, ils mettent également en danger la sécurité des élus de Québec solidaire », a-t-il dénoncé.

Sur les médias sociaux, la sortie de Québec solidaire a reçu l’appui d’élus d’autres formations politiques.

Nous sommes des êtres humains. Nous avons des familles. Il y a des limites. Bernard Drainville, ministre de l’Éducation

La libérale Marwah Rizqy a affirmé qu’elle a croisé M. Nadeau-Dubois en journée et qu’elle l’a « rarement vu aussi ébranlé, et pour cause ». « Il m’a fait écouter l’extrait ou l’on entend un chroniqueur dire “ on devrait les achever une fois pour toutes, ces épais ”. Cette incitation à la violence est totalement inacceptable », a-t-elle dénoncé.

Le candidat caquiste défait dans Saint-Henri–Sainte-Anne, Victor Pelletier, a félicité M. Nadeau-Dubois d’avoir pris la parole pour dénoncer ces propos « dégoûtants et qui n’ont pas leur place ».