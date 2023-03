(Amqui) Le premier ministre du Québec a marché jeudi sur les lieux du drame d’Amqui, là même où 11 piétons ont été heurtés délibérément par un chauffard lundi. Il s’est entretenu pendant près d’une heure avec une foule venue nombreuse et a promis d’investir davantage en santé mentale.

« On a de la difficulté à trouver des mots. On se sent un peu coupables. On se dit : qu’est-ce qu’on peut faire de plus pour la santé mentale ? Ce n’est pas toujours facile », a dit François Legault.

« Je ne peux pas tout dévoiler, c’est le 21 mars », a ajouté M. Legault en référence au dépôt du budget attendu mardi. « Mais ce que je peux vous dire c’est que oui, on va ajouter du financement pour la santé, les services sociaux et la santé mentale. C’est important de continuer d’investir. »

Le premier ministre a visité le boulevard Saint-Benoît à Amqui jeudi en compagnie des chefs des partis d’opposition, Marc Tanguay, Gabriel Nadeau-Dubois et Paul St-Pierre Plamondon.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le premier ministre du Québec François Legault auprès de citoyennes d’Amqui. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, à droite, et la mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette, au centre de la photo.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le premier ministre François Legault et le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, rencontrent les citoyens d’Amqui. En arrière-plan, le libéral Marc Tanguay (à droite) et le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois (au centre).

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le libéral Marc Tanguay, le péquiste Paul St-Pierre Plamondon et le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois se recueillent à Amqui. 1 /3





La municipalité du Bas-Saint-Laurent a été secouée par la course folle de Steeve Gagnon, un citoyen d’Amqui qui a foncé sur des piétons innocents avec sa camionnette. Les élus ont déposé des fleurs non loin du lieu où ont été frappés mortellement Gérald Charest, 65 ans et Jean Lafrenière, 73 ans.

L’équipe du premier ministre n’attendait pas une foule si dense. Quelque 150 personnes se sont présentées et la visite a duré plus longtemps que prévu.

« On se sent visibles »

« Ça fait chaleureux que le premier ministre vienne nous voir chez nous, ça met un baume », a lâché Jean-Eudes Fournier, qui a évité de justesse les roues du Ford F-150 noir du chauffard.

« Ma conjointe m’a sauvé la vie. Si elle ne m’avait pas poussé, le camion me passait dessus », dit l’homme qui a pu raconter sa mésaventure au premier ministre. Juste avant que le véhicule ne déboule, M. Fournier était en conversation avec Gérald Charest. « Je suis le dernier à lui avoir parlé. »

Viky Durette s’était aussi déplacée pour parler aux élus. « C’est surprenant de voir tous ces gens à Amqui. On se sent visibles, alors qu’on a souvent l’impression d’être invisibles. »

Elle cherchait toujours à comprendre comment la municipalité de 6200 habitants vivait un si terrible drame. « On a tant de douceur dans notre vallée, dit-elle. On est tellement sereins. »

Le premier ministre s’était déplacé il y a quelques semaines à Laval pour une tragédie semblable, quand un homme a foncé dans une garderie au volant d’un autobus.

« C’est vrai au Québec et c’est vrai ailleurs dans le monde : il y a de plus en plus de ce genre d’actes suite à des problèmes de santé mentale. On a ajouté des ressources avec la pandémie, mais il faut en ajouter encore plus », a indiqué François Legault.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE François Legault était accompagné de Sylvie Blanchette, mairesse d’Amqui, et de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.

En attendant, le premier ministre a invité les gens d’Amqui à se « serrer les coudes ». Il leur demande de revenir marcher au centre-ville afin que « l’espoir triomphe sur la folie ».

« C’est dur. Quand on est dans une plus petite ville, tout le monde se connaît. C’est la femme, le frère, le beau-frère, le gendre… Donc, c’est encore plus dur, a-t-il dit. Mais le bon côté, c’est que les gens se connaissent. Je demande aux gens, en fin de semaine, tenez-vous ensemble, ne restez pas tout seuls. »

L’évêque de Rimouski doit d’ailleurs officier une messe vendredi soir à Amqui pour les victimes de la tragédie.

Le chauffard garde son secret

Julien Gagnon s’était déplacé jeudi pour parler au premier ministre. Son beau-frère a été blessé dans le drame et est toujours hospitalisé à Québec. L’homme se promenait avec sa conjointe, sa fille et ses petits-enfants, dont un bébé, quand le chauffard a déboulé.

« La petite-fille de 6 mois, c’est un miracle qu’elle soit en vie. Quand on a vu la poussette renversée… », dit-il. « Des fois tu vois des malades qui font des choses innocentes parce qu’ils n’osent pas parler. Mais il faut parler, il ne faut pas hésiter à parler. »

L’attaque de lundi a fait deux morts, neuf blessés et a laissé la petite ville sous le choc. Les habitants, tout comme les policiers, cherchent toujours à comprendre pourquoi le camionneur de 38 ans a commis ces gestes en apparence délibérés.

Steeve Gagnon, lui, garde son secret. L’homme a comparu mardi au palais de justice d’Amqui et n’a pas dit un seul mot au moment de passer devant les journalistes.

Il a été accusé de conduite dangereuse causant la mort de Gérald Charest et de Jean Lafrenière, tous deux d’Amqui. La Couronne n’écarte pas la possibilité de déposer des accusations de meurtre si l’enquête le permet.