Réduire les impôts, supprimer la taxe carbone et accélérer la création de logements abordables : le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a annoncé dimanche ses trois priorités en vue du budget fédéral du 28 mars.

En conférence de presse dimanche, Pierre Poilievre a de nouveau accusé le premier ministre Justin Trudeau d’être responsable de l’augmentation du coût de la vie.

« Ça n’a pas de bon sens. […] Il a creusé les déficits, augmenté l’inflation et les taux d’intérêt, ce qui a fait grimper en flèche les mensualités des prêts hypothécaires pour les Canadiens ordinaires », a-t-il déclaré.

Poilievre dit vouloir que « le budget fasse à nouveau du Canada un pays qui fonctionne pour les gens qui travaillent fort. » Vendredi, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé qu’elle déposera le prochain budget fédéral le mardi 28 mars.

D’abord, le chef du Parti conservateur demande de « ramener à la maison des chèques de paie puissants » et réduire les impôts. « On a besoin d’un système qui récompense le travail et encourage davantage le travail parmi nos gens », a-t-il déclaré.

Il souhaite aussi rendre les prix plus abordables, en éliminant la taxe carbone. « La taxe carbone rend l’essence et les produits d’épicerie plus chers », a-t-il déclaré.

Enfin, il souhaite la création de plus de logements abordables, en accélérant l’obtention de permis de construction.